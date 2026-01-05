نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في شهرين رغم توترات فنزويلا



أغلق المؤشر نيكاي الياباني عند ⁠أعلى مستوى في أكثر من شهرين في أول يوم تداول ‌له في عام 2026 بقيادة الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ تجاهل المستثمرون التأثير المحتمل للعمل العسكري الأمريكي في فنزويلا. وقفز المؤشر نيكاي ثلاثة بالمئة تقريباً إلى 51832.8 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ 31 أكتوبر. ⁠كما شهد المؤشر القياسي أعلى ارتفاع يومي منذ 20 أكتوبر.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.01 بالمئة إلى مستوى إغلاق قياسي بلغ 3477.52 نقطة.

وقفز سهم شركة ⁠أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 7.84 بالمئة، بينما ارتفع سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 7.6 بالمئة. واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر مؤشر أشباه الموصلات في ​الولايات المتحدة الذي زاد أربعة بالمئة في الجلسة الافتتاحية للعام ​في وول ستريت يوم ​الجمعة.

وقال كازواكي شيمادا كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية «أصبحت السوق ‌أكثر إقبالاً على المخاطرة ‌كما لو ⁠أن الشكوك حول تأثير الإجراء الأمريكي على فنزويلا قد زالت».

وجاء الارتفاع الكبير في أسواق الأسهم اليابانية عقب اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​يوم السبت ​أنه سيضع فنزويلا تحت السيطرة الأمريكية بشكل مؤقت.

وأضاف شيمادا «جاءت جلسة الاثنين متماشية مع ما حدث للمؤشر نيكاي في العام الماضي، ‍إذ قادت الأسهم المرتبطة بالرقائق السوق. وربما يكون هذا اتجاه العام الحالي أيضاً».

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 4.89 بالمئة وصعد سهم شركة فوجيكورا لصناعة كابلات الألياف البصرية 5.76 بالمئة.

وزادت الأسهم المتعلقة بالدفاع، ‍وارتفع سهم شركة آي.إتش.آي وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 8.99 بالمئة و8.39 بالمئة على التوالي.

وصعدت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو للأوراق المالية والبالغ عددها 33 مؤشراً باستثناء مؤشرين فقط. وقفز قطاع المعادن غير الحديدية خمسة بالمئة تقريبا ليصبح الأفضل ‍أداء.