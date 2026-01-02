أسهم أوروبا تستهل عام 2026 عند مستوى قياسي

ارتفعت أسهم أوروبا إلى مستوى قياسي اليوم الجمعة في ‌أول جلسة تداول من عام 2026، بعدما أنهت العام الماضي بمكاسب قوية قادتها أسهم قطاع الدفاع.

وبحلول الساعة 0820 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.⁠4 بالمئة مع عودة المستثمرين من عطلة رأس السنة الجديدة، ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وأنهى المؤشر عام 2025 بأفضل أداء له منذ عام 2021 على خلفية انخفاض أسعار الفائدة والتحفيز المالي في ألمانيا والإقبال على أسهم ​أخرى لا ترتبط بأسهم التكنولوجيا ​الأمريكية المرتفعة.

وصمدت الأسهم ​أمام عام من حروب الرسوم الجمركية، وتعافت من أدنى مستوياتها ‌خلال العام ‌في أبريل عندما اهتزت الأسواق العالمية عقب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما واسعة النطاق على الشركاء التجاريين.

وارتفعت معظم ​البورصات في ​جميع أنحاء أوروبا اليوم الجمعة رغم أن أحجام التداول كانت ضعيفة.

وبورصة سويسرا مغلقة اليوم ‍وسيُستأنف التداول بها اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وضمن المؤشر ستوكس 600، تصدرت أسهم قطاع الدفاع المكاسب بارتفاعها 1.9 بالمئة.

ودعمت أسهم البنوك التي تتمتع بثقل كبير المؤشر ‍أيضا بارتفاعها 0.2 بالمئة.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالموارد الأساسية 1.3 بالمئة في حين زاد مؤشر الطاقة واحدا بالمئة.

على الجانب الآخر، انخفضت الأسهم المرتبطة بالمستهلكين 0.2 بالمئة.