الأسهم الأوروبية تتراجع في بداية تعاملات آخر أيام التداول في 2025

تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات، الأربعاء، آخر أيام التداول في 2025، لكنها ما زالت بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة، ومن المتوقع أن تختتم عاماً قوياً بدفعة من انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق قي ألمانيا، والتحول بعيداً عن أسهم التكنولوجيا الأمريكية باهظة الثمن.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % إلى 592.03 نقطة عند الساعة 0822 بتوقيت جرينتش، لكنه ظل في طريقه لتحقيق أقوى أداء سنوي له منذ 2021، مع مكاسب بنحو 16 %.

وظل نشاط التداول ضعيفاً قبل عطلة العام الجديد، مع إغلاق الأسواق في ألمانيا وإيطاليا ​وسويسرا بالفعل، وفي الوقت نفسه تعمل البورصات في ​فرنسا وإسبانيا وبريطانيا ​وفق جداول زمنية مختصرة لهذا اليوم.

وسجلت البورصات الإقليمية الرئيسية نتائج إيجابية على نطاق واسع هذا العام، وحقق المؤشر إيبكس الإسباني مكاسب 50 % تقريباً، متفوقاً على نظرائه إلى حد بعيد.

ويتجه المؤشر كاك الفرنسي ​لتحقيق أقل ​المكاسب بين البورصات الأوروبية الرئيسية، وأثر عدم الاستقرار السياسي والمخاوف ‍المتزايدة بشأن ارتفاع الدين العام وقفزة في عوائد السندات على أداء السوق الفرنسية، أما المؤشر داكس الألماني فمن المتوقع أن يرتفع 23 %، مستفيداً من تدابير الدعم الاقتصادي، التي اتخذتها ‍الحكومة، بما في ذلك حزم التحفيز المالي والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، وواصل المؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني سلسلة مكاسبه المتتالية، إذ يتجه نحو الارتفاع 22 % في 2025 محققاً مكاسب للعام الخامس على التوالي.