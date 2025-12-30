استقرار الأسهم الأوروبية قرب مستويات قياسية مرتفعة قبل نهاية العام

استقرت الأسهم الأوروبية الثلاثاء ‌بعد ارتفاعها إلى مستوى قياسي في الجلسة الماضية، حيث تمسك المستثمرون بالحذر في الأسبوع الأخير من العام.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.08 % عند ⁠589.69 نقطة بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش، ليقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق.

ومع اقتراب عام 2025 من ⁠نهايته، يتجه المؤشر صوب مكاسب قوية سواء شهرية أو فصلية أو على أساس سنوي.

وكانت تحركات الأسواق الإقليمية الرئيسية ​ضعيفة الثلاثاء إذ ارتفع المؤشر ​فاينانشال تايمز في ​لندن 0.1 %، بينما انخفضت الأسهم الفرنسية 0.‌1 %. وقادت ‌أسهم ⁠شركات الموارد الأساسية المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بصعودها 1.04 %، مع استقرار الفضة والذهب بعد تراجع ​حاد ​من مستويات قياسية مرتفعة. وتقدم قطاع البنوك 0.7 %، وزاد قطاع الطيران والدفاع 0.‍2 %.

من ناحية أخرى، شكل قطاع الرعاية الصحية وقطاع الشركات المرتبطة بالمستهلكين عامل الضغط الأكبر على ستوكس 600 بانخفاضهما 0.1 %و0.2 %على الترتيب، ومن ‍المتوقع أن يكون التداول ضعيفاً هذا الأسبوع بسبب عطلة رأس السنة الجديدة. وستركز الأسواق على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره في وقت لاحق من ‍اليوم.