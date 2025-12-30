«نيكاي» يختتم تعاملات 2025 منخفضاً بضغط قطاع التكنولوجيا

انخفض المؤشر نيكاي في آخر أيام تداول عام 2025، متأثراً بانخفاض قطاع التكنولوجيا الذي كان محركاً رئيسياً للمكاسب الهائلة التي حققها المؤشر على مدار العام.
وتراجع المؤشر نيكاي 0.4% ليغلق عند 50339.48 نقطة اليوم الثلاثاء، وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5%.
وشهد عام 2025 ارتفاع نيكاي 26% محققاً مكاسب للسنة الثالثة على التوالي وهي الأكبر منذ عام 2023، بينما كسب توبكس 22%. واستفادت الأسهم اليابانية من دفعة تتعلق بحوكمة الشركات من بورصة طوكيو للأوراق المالية ومن انتعاش الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة. وتلقى المؤشر نيكاي دفعة عندما لامس أعلى مستوى قياسي في الرابع من نوفمبر، بعد انتخاب ساناي تاكايتشي رئيسة للوزراء بفضل حملة لتحفيز مالي ضخم.
وقال واتارو أكياما المحلل في نومورا للأوراق المالية: إن انخفاض الأسهم الأمريكية وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك المحلية ذات الثقل في مجال الذكاء الاصطناعي هما العاملان الرئيسيان وراء انخفاض الأسهم اليابانية. وتابع «يبدو أن الدافع وراء ذلك هو البيع في نهاية العام وسط تداول ضعيف لذلك لا نشعر بقلق بالغ، بالنظر إلى مدى ارتفاع أسعار الأسهم هذا العام».
وخسر سهم سوفت بنك 1.9% ليشكل أكبر ضغط على المؤشر نيكاي، بعد أن أعلنت المجموعة أنها ستشتري شركة ديجيتال بريدج جروب المستثمرة في البنية التحتية الرقمية في صفقة قيمتها 4 مليارات دولار. وارتفع سهم سوفت بنك 93% في عام 2025.