«نيكاي» يختتم تعاملات 2025 منخفضاً بضغط قطاع التكنولوجيا

انخفض المؤشر نيكاي في آخر أيام ⁠تداول عام 2025، متأثراً بانخفاض قطاع التكنولوجيا الذي كان محركاً ‌رئيسياً للمكاسب الهائلة التي حققها المؤشر على مدار العام.

وتراجع المؤشر نيكاي 0.4% ليغلق عند 50339.48 نقطة اليوم الثلاثاء، وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5%.

وشهد عام 2025 ارتفاع نيكاي 26% محققاً مكاسب ⁠للسنة الثالثة على التوالي وهي الأكبر منذ عام 2023، بينما كسب توبكس 22%. واستفادت الأسهم اليابانية من دفعة تتعلق بحوكمة الشركات من بورصة طوكيو للأوراق المالية ومن انتعاش ⁠الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة. وتلقى المؤشر نيكاي دفعة عندما لامس أعلى مستوى قياسي في الرابع من نوفمبر، بعد انتخاب ساناي تاكايتشي رئيسة ​للوزراء بفضل حملة لتحفيز مالي ضخم.

وقال واتارو أكياما ​المحلل في نومورا للأوراق ​المالية: إن انخفاض الأسهم الأمريكية وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك المحلية ذات الثقل في ‌مجال الذكاء الاصطناعي ‌هما العاملان الرئيسيان ⁠وراء انخفاض الأسهم اليابانية. وتابع «يبدو أن الدافع وراء ذلك هو البيع في نهاية العام وسط تداول ضعيف لذلك لا نشعر بقلق بالغ، بالنظر إلى مدى ارتفاع ​أسعار الأسهم هذا العام».

وخسر ​سهم سوفت بنك 1.9% ليشكل أكبر ضغط على المؤشر نيكاي، بعد أن أعلنت المجموعة أنها ستشتري شركة ‍ديجيتال بريدج جروب المستثمرة في البنية التحتية الرقمية في صفقة قيمتها 4 مليارات دولار. وارتفع سهم سوفت بنك 93% في عام 2025.