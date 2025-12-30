المؤشر نيكاي الياباني يتراجع مقلصا قفزة متوقعة في 2025

انخفض المؤشر نيكاي الياباني ⁠يوم الثلاثاء تحت وطأة تراجع قطاع التكنولوجيا الذي ساعد في ‌قيادة مكاسب كبيرة للأسهم هذا العام. وانخفض المؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.1 بالمئة إلى 50465.35 نقطة بحلول استراحة منتصف النهار، كما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة. وفي يوم التداول الأخير من ⁠عام 2025 في اليابان، يتجه المؤشر نيكاي لتحقيق قفزة سنوية 26 بالمئة، وهي ثالث زيادة سنوية على التوالي والأعلى منذ عام 2023. ويتجه المؤشر توبكس للارتفاع ⁠23 بالمئة.

وأغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على انخفاض خلال الليل، إذ تراجعت أسهم التكنولوجيا بعد تقدمها الأسبوع الماضي الذي دفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى ​مستويات قياسية مرتفعة.

وقال واتارو أكياما المحلل في ​نومورا للأوراق المالية إن ​انخفاض الأسهم الأمريكية وتراجع مجموعة سوفت بنك المحلية ذات الثقل في مجال الذكاء ‌الاصطناعي هما العاملان ‌الرئيسيان وراء ⁠انخفاض الأسهم اليابانية. وتابع "يبدو أن الدافع وراء ذلك هو البيع في نهاية العام وسط تداول ضعيف.. لذلك لا نشعر بقلق بالغ، بالنظر إلى مدى ​ارتفاع أسعار الأسهم ​هذا العام".

وانخفض سهم سوفت بنك واحدا بالمئة، وكان أكبر عائق للمؤشر نيكاي، بعد أن أعلنت المجموعة أنها ستشتري شركة ‍ديجيتال بريدج جروب المستثمرة في البنية التحتية الرقمية في صفقة قيمتها أربعة مليارات دولار. وارتفعت أسهم سوفت بنك 93 بالمئة في عام 2025. وصعد 92 سهما على المؤشر نيكاي مقابل هبوط 126 سهما. وكان ‍أكبر الرابحين على المؤشر سهم فوجيتسو الذي ارتفع 1.9 بالمئة، يليه سهم سوميتومو فارما الذي تقدم 1.5 بالمئة. أما أكبر الخاسرين فكان سهم سوميتومو ميتال للتعدين الذي انخفض 3.6 بالمئة، يليه سهم راكوتين جروب لتجارة التجزئة عبر الإنترنت والذي تراجع ‍2.1 بالمئة.