تباين المؤشرات الأوروبية وستوكس عند مستوى قياسي بقيادة شركات الموارد الأساسية



افتتحت الأسهم الأوروبية على تباين رغم تسجيل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستويات قياسية يوم الاثنين مع استئناف التداول بعد عطلة عيد الميلاد وعيد الصناديق، مدفوعة بارتفاع أسهم شركات الموارد الأساسية وسط زيادة أسعار المعادن النفيسة.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.02% ليصل إلى 588.71 نقطة، بعد أن سجل مستوى قياسياً سابقاً عند 589.61 نقطة خلال الجلسة، في حين تراجع "داكس" الألماني بنسبة 0.2% عند 24294 نقطة، انخفض "كاك 40" الفرنسي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% عند 8095 نقطة، ولم يتغير "فوتسي 100" البريطاني ليتداول عند 9867 نقطة.

وقدّم قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية دعماً للسوق بشكل عام، بينما تراجع قطاع الدفاع والطيران بنسبة 1.3%، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنّه والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "قريبان جداً" من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مع الإشارة إلى أنّ مصير منطقة دونباس لا يزال قضية رئيسية عالقة.

ويتجه المستثمرون خلال هذا الأسبوع القصير بسبب العطلة إلى متابعة محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر صدوره غداً الثلاثاء، بعد أن خفّض البنك أسعار الفائدة في وقت سابق من ديسمبر، مع توقع خفض إضافي واحد على الأقل في العام المقبل، بينما يراهن المتداولون على خفضين محتملين إضافيين. ويُنتظر أن يواصل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم اتباع سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

ومن بين الشركات الفردية، ارتفعت أسهم شركة التكنولوجيا الحيوية "أبيفاكس" بنسبة 3.2%، لتكون من بين أبرز الرابحين على المؤشر القياسي ستوكس 600، مع استمرار الاهتمام بالأسهم المرتبطة بالابتكار والقطاعات الطبية.