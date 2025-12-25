نيكاي يغلق على ارتفاع بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا

أنهى المؤشر نيكاي معاملات الخميس على ارتفاع ‌طفيف، مقتفيا أثر مؤشرات وول ستريت التي صعدت أمس، وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب.

وارتفع نيكاي 0.13 % ليغلق عند 50407.79 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.⁠31 % ليصل إلى 3417.98 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو إنتليجنس لابراتوري "لم يكن هناك الكثير من المشاركين في السوق اليوم، لكن المؤشرات نجحت في البقاء في المنطقة الإيجابية". وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون ​لصناعة معدات صناعة الرقائق 1.72 % ليقدم ​أكبر دفعة للمؤشر ​نيكي. وزاد سهم فانوك المصنعة للروبوتات 2.03 % .

وصعد ‌سهم شركة ‌كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 1.79 %. وجاءت هذه المكاسب بعد أن قفز سهم نظيرتها الأمريكية ميكرون تكنولوجي 3.8 % مساء ​إلى ​مستوى إغلاق قياسي بعد أن أصدرت الشركة توقعات قوية الأسبوع الماضي.

وصعد سهم مجموعة سوني ‍1.23 % ليصبح أكبر داعم لمكاسب المؤشر توبكس. وارتفع سهم تويوتا موتور 0.63 %. وعلى الجانب الآخر، تراجع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات ‍اختبار الرقائق 1.81 %.

ونزل سهم شركة فوجيكورا لصناعة كابلات الألياف البصرية 2.49 %. وتراجع سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو 0.71 %.