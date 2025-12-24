«وول ستريت» تحافظ على أداء مستقر ليلة عيد الميلاد.. والأسواق الأوروبية تتماسك



حافظت «وول ستريت» ‌على أداء مستقر في تعاملات وجيزة ليلة عيد الميلاد، فيما يترقب المتعاملون ⁠معرفة ما إذا كانت الأسهم قد توسع مكاسبها القياسية ⁠في فترة انتعاش موسمية للأسواق. وارتفع مؤشر «​داو جونز» الصناعي بنسبة 0.60 %، وتقدم مؤشر «​ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.32 %، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.22 %.

واتسمت تداولات الأسهم الأوروبية ⁠بالهدوء بعد أن أغلقت عند ‌مستوى قياسي جديد في الجلسة السابقة، وظلت التداولات محدودة في جلسة قصيرة بسبب موسم العطلات. وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.23 %، فيما تراجع مؤشر «كاك» الفرنسي هامشياً بنسبة 0.00 %، كذلك نزل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي هامشياً بنسبة 0.02 %، وهبط مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.19 %. ومن المتوقع أن تكون معدلات التداول ضعيفة في ظل إغلاق عدد من الأسواق أو عملها ⁠لساعات أقل عشية عيد الميلاد.

وتعقد البورصات في أمستردام وبروكسل وباريس جلسات تداول لنصف يوم، في حين أغلقت البورصات في ألمانيا وميلانو. وقدمت الأسهم المرتبطة بالسلع الأساسية الدعم، إذ ارتفعت أسهم شركات الطاقة 0.‍4 %، بعد أن ارتفعت أسعار النفط للجلسة السادسة على التوالي.

وارتفع سهم شركة «بي.بي» 1 % بعد أن وافقت على بيع حصة 65 % من أسهمها في ‍شركة «كاسترول» لشركة «ستونبيك» للاستثمار مقابل حوالي 6 مليارات دولار. وارتفعت أسهم قطاع التعدين 0.1 % بعد أن سجلت أسعار المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين والنحاس مستويات قياسية في ظل جنون أسواق ‍المعادن.

وفي طوكيو، ارتفع لمؤشر «نيكاي» الياباني مدعوماً بصعود ‌أسهم قطاع الرقائق، ليقتفي أثر المكاسب التي حققتها أسهم شركات الرقائق في «وول ستريت» خلال الليل. وزاد مؤشر «نيكي» بنسبة 0.14 % واتجه لتحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي. وجاء أكبر دعم للمؤشر من شركتي تصنيع ⁠معدات أشباه الموصلات «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» اللتين أضافتا معاً 119 نقطة إلى «نيكاي».

وقال واتارو أكياما، المحلل لدى شركة «نومورا سيكيوريتيز» أسهم الشركات اليابانية المرتبطة بالرقائق تقتفي أثر نظيراتها الأمريكية وتدعم السوق ككل، مضيفاً أن تفوق «نيكاي» ‍على «توبكس» يمثل دليلاً على ذلك. وأشار إلى أنه مع تراجع أحجام التداول بسبب عطلات نهاية الأسبوع في معظم الأسواق الخارجية، فمن غير المرجح حدوث تحركات كبيرة في الأسهم ‍اليابانية.

