ارتفاع طفيف لأسهم أوروبا مع تراجع بقطاعي الطاقة والسلع فاخرة ومكاسب للرعاية الصحية

شهدت ⁠الأسهم الأوروبية ارتفاعا طفيفا اليوم الثلاثاء بعد ‌أن حد تراجع أسهم شركات الطاقة والسلع الفاخرة من مكاسب قطاع الرعاية الصحية الذي تلقى دعما من موافقة الولايات المتحدة على حبوب ⁠لإنقاص الوزن من إنتاج شركة نوفو نورديسك.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % إلى 587.91. وبدا التداول ضعيفا في معظم الأسواق الرئيسية في المنطقة حيث لم تشهد بورصتا ​لندن وفرنسا تغيرا يذكر.

وقفز سهم ​نوفو نورديسك ​5.8 % بعد أن وافقت إدارة الأغذية والعقاقير ‌الأمريكية أمس ‌الاثنين ⁠على منتجها من حبوب إنقاص الوزن، مما يمنح شركة صناعة الأدوية ميزة تنافسية كبيرة في السوق.

وارتفع ​قطاع ​الرعاية الصحية 0.8 بالمئة متفوقا على باقي القطاعات.

وسجلت بعض أسهم شركات السلع ‍الفاخرة مثل ريتشمونت انخفاضا في حين تراجع مؤشر الطاقة 0.1 بالمئة بعد أن سجل مكاسب لأربع جلسات متتالية.

ومع قلة البيانات المرتقب صدورها ‍هذا الأسبوع، سينصب تركيز المستثمرين على أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث والتي من المتوقع أن تظهر استمرار النمو القوي للاقتصاد الأمريكي.