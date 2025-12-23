الأسهم اليابانية ترتفع مع تراجع عوائد السندات

ارتفعت ⁠الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء مع تراجع عوائد السندات ‌المحلية من مستويات قياسية مرتفعة مما عزز من معنويات السوق، في حين حدّت المخاوف المستمرة بشأن تقييمات أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي من مكاسب المؤشر نيكاي.

وزاد المؤشر توبكس ⁠الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 3422.23 بحلول الساعة 0132 بتوقيت جرينتش، ليقترب من المستوى القياسي المرتفع الذي سجله في ⁠وقت سابق من هذا الشهر عند 3434.60.

واستقر المؤشر نيكاي عند 50404.63 مع تراجع أسهم شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون وارتفاع ​معظم الأسهم الأخرى. وانخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية ​عبر مختلف آجال ​الاستحقاق مع عودة الهدوء إلى السوق بعد ارتفاعها على مدار ‌يومين إلى ‌أعلى مستوياتها على ⁠الإطلاق فيما يتعلق بالديون لأجل عامين و20 و30 عاما.

وارتفعت العوائد مع استعداد المتداولين لمزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة ​بعد أن ​رفع بنك اليابان تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود يوم الجمعة، ‍مع التأهب أيضا لزيادة المعروض من السندات لتمويل التحفيز المالي للحكومة الجديدة.

وقالت ماكي ساوادا، محللة الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية "تراجع العوائد يدعم سوق الأسهم بوجه ‍عام".

وأضافت "لا تزال هناك بعض المخاوف بشأن تقييمات أسهم الذكاء الاصطناعي، وهو ما يؤثر على المؤشر نيكاي... لا توجد أخبار سيئة معينة تعمل كمحفز - إنه مجرد تراجع بعد هذا الارتفاع ‍الكبير".