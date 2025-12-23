مؤشر سوق دبي يقفز 0.71 % ويتجاوز مستوى 6150 نقطة

أقفل مؤشر سوق دبي المالي تداولات أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.71% أو بـ44 نقطة عند 6158 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 640 مليون درهم.

وأغلق سهم إعمار العقارية على ارتفاع بنسبة 2.9% أو بـ0.40 درهم عند 14.25 درهماً، فيما صعد سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.5% عند 9.50 دراهم. وارتفع سهم تكافل الإمارات بنسبة 11.2% عند 1.89 درهم، فيما زاد سهم شعاع كابيتال، بنسبة 0.9% عند 0.227 درهم. وأكثر الأسهم تداولاً، سهم الخليج للملاحة القابضة، حيث أغلق على ارتفاع بالنسبة القصوى للجلسة الثانية على التوالي أو بـ0.33 درهم، بعدما سجل انخفاضاً خلال 23 جلسة متتالية، عند 2.59 درهم، وبتداولات تجاوزت 55 مليون سهم.

كما ارتفع سهم تكافل الإمارات بنسبة 11.17% والأغذية المتحدة 5.5% والإمارات دبي الوطني بنسبة 4.32% والإثمار القابضة 3.90%، بينما كانت الأسهم الأكثر تراجعاً، سكون تكافل بنسبة 8.45% وأرامكس 4.29% وديوا 2.42% وسوق دبي المالي 1.79%.

أليك إلى المؤشر الإسلامي

أعلن سوق دبي المالي انضمام شركة أليك القابضة، إلى المؤشر الإسلامي، وذلك وفقاً لمراجعته الدورية للمؤشر العام والمؤشر الإسلامي. وحسب بيانات أرقام، تم إدراج وبدء التداول على أسهم شركة أليك القابضة في سوق دبي المالي يوم الأربعاء الموافق لـ15 أكتوبر 2025، حيث تم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم عند 1.40 درهم للسهم، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري، لتبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج نحو 7 مليارات درهم (ما يعادل 1.91 مليار دولار).

أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.7% أو بـ69 نقطة عند 10036 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.08 مليار درهم. وأقفل سهم أدنوك للحفر على ارتفاع بنسبة 1.9% عند 5.48 دراهم، فيما صعد سهم الواحة كابيتال بنسبة 4.7% عند 1.78 درهم. وارتفع سهم دانة غاز بنسبة 2.0% عند 0.847 درهم، فيما زاد سهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي بنسبة 1.9% عند 1.65 درهم. وأكثر الأسهم تداولاً، سهم أدنوك للغاز، حيث أغلق على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 3.54 دراهم، وبتداولات تجاوزت 25 مليون سهم، فيما صعد سهم جلفار بنسبة 7.6% عند 1.26 درهم، وبتداولات تجاوزت 10 ملايين سهم. كما ارتفعت أسهم غذاء القابضة 6.97% وبالمز الرياضية 4.89% والواحة كابيتال 4.71%، فيما كانت الأكثر انخفاضاً عنان للاستثمار بنسبة 9.97% وتكافل 9.92% ورابكو للاستثمار 9.05% ودار التأمين 8.72%.

البورصات العربية

وخالفت مؤشرات مصر ومسقط والبحرين ارتفاعات البورصات العربية، حيث ارتفع مؤشر قطر بنسبة 0.79% إلى مستوى 10.801 نقاط، وتاسي السعودي 0.7% إلى مستوى 10.552 نقاط، فيما استقر مؤشر الكويت بارتفاع طفيف بنسبة 0.05% إلى مستوى 9.567 نقاط، فيما تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيس بنسبة 0.59% إلى مستوى 41.102 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.24% إلى مستوى 5.944 نقاط، وهبط مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.24% إلى مستوى 2.062 نقطة.

السعودية

أنهى مؤشر السوق الرئيسة – تاسي، الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.7% ليغلق عند 10552 نقطة (+68 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليارات ريال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 2% عند 97.60 ريالاً، وارتفع سهم معادن بنسبة 5% عند 63.60 ريالاً، وأنهت أسهم الأهلي السعودي، وبنك الرياض، وسليمان الحبيب، وبنك البلاد، وإس تي سي، والعربي، والأول، وبي إس إف، وصناعات كهربائية، تداولاتها أمس على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و2%. وتصدّر سهم المركز الكندي الطبي، الشركات المرتفعة بنسبة 6%. وسجل سهم أماك، أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 88.80 ريالاً (+3%)، لتتجاوز مكاسب السهم منذ بداية العام الجاري الـ30%. في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1%، عند 23.75 ريالاً. وهبط سهم الخدمات الأرضية، بنسبة 6% عند 36 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 2.1 مليون سهم، وكانت الشركة قد أعلنت تقييد دعوى قضائية ضدها من إحدى الشركات تطالبها فيها بتعويض تبلغ قيمته 201.2 مليون ريال. وهبط سهم الرمز، بنسبة 6% عند 59.60 ريالاً.

مصر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس، بتراجع معظم المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 7.4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.937 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 41102 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 50612 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 18682 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4576 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم شراء في أسهم قيادية مثل شركة الكهرباء الأردنية وسط استمرار المضاربات والسيولة ⁠الجيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.7% إلى ⁠3530.68 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 7.5 ملايين دينار (​10.6 ملايين دينار). وارتفع سهم ⁠البنك العربي 0.29% وسهم مصفاة ​البترول ​0.17% وسهم الكهرباء الأردنية 1.15%. وتراجع سهم شركة البوتاس العربية 0.‍05%.