صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

قفز المؤشر ⁠نيكاي الياباني لليوم الثاني على التوالي ‌اليوم الإثنين، مدعوما بضعف الين وتجدد الحماس بشأن استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وارتفع نيكاي اثنين بالمئة إلى 50480.76 بحلول منتصف النهار، بعد ارتفاعه واحدا بالمئة يوم الجمعة. ⁠وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة.

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، مدعومة جزئيا بتوقعات قوية من شركة ميكرون ⁠تكنولوجي لصناعة الرقائق الإلكترونية التي جددت التفاؤل بشأن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك، وهي مستثمر ياباني ​رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي، 5.1 ​بالمئة.

وقال ماكي ساوادا، ​خبير استراتيجيات الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية "شهد ‌الأسبوع الماضي ‌مكاسب ⁠في الأسهم الأمريكية مدفوعة بالأنباء الإيجابية المتعلقة بأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. كان هذا الزخم واضحا أيضا في سوق الأسهم ​اليابانية اليوم".

ورفع ​بنك اليابان يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود.

وكان ‍ أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي سهم شركة ريسوناك القابضة الذي صعد 7.8 بالمئة، يليه سهم ميتسوي كينزوكو الذي قفز 7.7 بالمئة. والشركة مورد رئيسي لقطاع الذكاء ‍الاصطناعي.

أما أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية على المؤشر فكان سهم شركة إن. إتش فودز الذي انخفض 4.3 بالمئة، يليه سهم شركة شيفت الذي تراجع بنسبة 4 ‍بالمئة.