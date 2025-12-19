صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم ‌الجمعة وصعدت العقود الآجلة للسندات الحكومية قبيل القرار المرتقب من بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية وسط توقعات واسعة النطاق ⁠برفع أسعار الفائدة.

وزاد المؤشر نيكاي 0.6 بالمئة إلى 49306.95 بحلول الساعة ⁠0014 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز في وقت سابق واحدا بالمئة.

يأتي هذا بعد انخفاض بواحد ​في المئة خلال الجلسة ​السابقة، عندما هبط المؤشر ​إلى أدنى مستوى له في ثلاثة ‌أسابيع ونصف ‌الأسبوع.

وارتفع ⁠المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة إلى 3376.67.

وصعدت العقود الآجلة للسندات ​الحكومية ​اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات 0.09 ين إلى 133.43 ‍ينا. ولم يبدأ تداول السندات النقدية بعد.

وتوقعت أغلبية كبيرة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع البنك المركزي ‍الياباني أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.75 بالمئة من 0.5 بالمئة، فيما ستكون أول زيادة منذ يناير.