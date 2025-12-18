مؤشر نيكاي الياباني يغلق عند أدنى مستوى له في 3 أسابيع وسط تراجع حاد في أسهم التكنولوجيا

أغلق مؤشر نيكاي الياباني، وهو مؤشر رئيسي للأسهم، عند أدنى مستوى له في 3 أسابيع اليوم الخميس، متأثراً بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، في ظل ترقب المستثمرين لتوقعات قطاعي الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وانخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.03% إلى 49001.5 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 25 نوفمبر. كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.37% إلى 3356.89 نقطة.

أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الأربعاء، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، إلى أدنى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع، في ظل تزايد المخاوف بشأن مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي.

قال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية: «بدأت مخاوف السوق بشأن ربحية الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في الولايات المتحدة بالظهور».

وأضاف: «اليابان ليست استثناءً، إذ يجري إنشاء العديد من مراكز البيانات فيها».

انخفض سهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 3.76% بعد تراجع سهم أوراكل بنسبة 5.4% عقب تقرير أفاد أن شركة بلو آول كابيتال، أكبر شركاء سوفت بنك في مجال مراكز البيانات، لن تدعم صفقة بقيمة 10 مليارات دولار لإنشاء مركزها التالي.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت مجموعة سوفت بنك، بالتعاون مع أوراكل وأوبن إيه آي، عن خطط لتطوير مراكز بيانات في الولايات المتحدة لتوسيع مشروع ستارغيت الطموح.

وقال شيمادا: «يعد مشروع ستارغيت محور تطوير مراكز البيانات في الولايات المتحدة، وسوفت بنك منخرطة فيه بشكل كبير».

وخسر سهم شركة أدفانتست، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، 3.32%، كما انخفض سهم شركة فوجيكورا، المصنعة لكابلات الألياف الضوئية، بنسبة 3.42%.

تراجعت أسهم القطاع المالي قبيل اختتام اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان يوم الجمعة، وسط توقعات المستثمرين بإعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة.

انخفضت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية بنسبة 1%، بينما تراجعت أسهم مجموعة ميزوهو المالية بنسبة 0.92%.

في المقابل، وعلى عكس هذا الاتجاه، قفزت أسهم شركة شيفت لاختبار البرمجيات بنسبة 5.09% لتصبح الشركة الأعلى ربحاً في مؤشر نيكاي. كما ارتفعت أسهم شركة كيسي للسكك الحديدية الكهربائية بنسبة 4.57%.

انخفض مؤشر توبكس لأسهم القيمة بنسبة 0.13%، مقابل انخفاض مؤشر أسهم النمو بنسبة 0.63%.