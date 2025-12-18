المؤشر نيكاي الياباني يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع

تراجع المؤشر نيكاي الياباني لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس بضغط من أداء أسهم شركات التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم التوقعات الخاصة بشركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

وانخفض المؤشر نيكاي 1.4 بالمئة إلى 48830.26 بحلول الساعة 0120 بتوقيت جرينتش. ولامس المؤشر في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 25 نوفمبر.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.65 بالمئة إلى 3347.51 نقطة.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض أمس الأربعاء، ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وناسداك إلى أدنى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع وسط تأثير مخاوف تتعلق بالذكاء الاصطناعي على أسهم التكنولوجيا.

وقال كازواكي شيمادا كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية "ظهرت مخاوف في السوق بشأن ربحية الشركات ومراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة".

وأضاف "واليابان ليست استثناء لأن هناك الكثير من مراكز البيانات التي يتم إنشاؤها في البلاد".

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك 4.5 بالمئة بعد أن انخفض سهم أوراكل 5.4 بالمئة بعد تقرير أفاد بأن أكبر شريك لشركة الحوسبة السحابية في مركز البيانات (بلو آول كابيتال) لن يدعم صفقة بقيمة عشرة مليارات دولار لمنشأتها التالية.

وخسر سهم شركة أدفانتست المرتبطة بالرقائق الإلكترونية 3.57 بالمئة وانخفض سهم فوجيكورا لتصنيع كابلات الألياف البصرية 3.8 بالمئة.

وتراجعت الأسهم المالية قبل ختام اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان غدا الجمعة والذي من المتوقع أن يشهد رفع الفائدة.