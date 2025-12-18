أسهم الإمارات تتحرك عرضياً.. وتراجع أغلب البورصات العربية

استقر مؤشر الأسهم في الإمارات أمس، حيث تماسك مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 6109 نقاط، بانخفاض هامشي بنسبة 0.01%، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.3% عند 9953 نقطة.

وجذبت الأسهم 1.35 مليار درهم سيولة، موزعة بواقع 495 مليون درهم في دبي، و862 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

سوق دبي

تراجع سوق دبي بنسبة هامشية 0.01% إلى 6109.45 نقاط، وارتفع سهم «مصرف السلام السودان» بنسبة 1.78%، وسهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.76% عند 28.80 درهماً، وارتفع سهم «أليك القابضة» بنسبة 1.36%، عند 1.49 درهم. كما ارتفع سهم «جي إف إتش المالية» 1.34%، وأقفل سهم «إعمار العقارية» على انخفاض بنسبة 1.4% عند 14.20 درهماً، بينما انخفض سهم «طلبات» بنسبة 1.6%، عند 0.983 درهم، كما تراجع سهم «الأغذية المتحدة» بنسبة 9.6% و«اكتتاب القابضة» 4.6% و«أجيليتي للمخازن» 4.5% و«الإثمار القابضة» 2.58%، بينما بقي سهم «سالك» على ثبات عند 6.28 دراهم.

وجاءت أكثر الأسهم تداولاً، سهم «دريك آند سكل» إنترناشيونال، حيث أغلق على انخفاض بنسبة 0.3% عند 0.288 درهم، وبتداولات قاربت 43 مليون سهم.

أبوظبي

انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.3% عند 9953 نقطة.

وصعد سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 0.8% عند 3.99 دراهم، فيما أقفل سهم «دانة غاز» على ارتفاع بنسبة 1.4%، وارتفع سهم «سبيس 42» بنسبة 1.2% عند 1.64 درهم، بينما صعد سهم «إيه دي إن إتش للتموين» بنسبة 2.6% عند 0.759 درهم. كما ارتفع سهم «أوراسكوم» بنسبة 4.78% و«بنك أم القيوين» 4.21% و«بنك الشارقة» 3.15% و«ريسبونس بلس» بنسبة 2.88%.

فيما انخفض سهم «الدار العقارية» بنسبة 2.3% عند 8.88 دراهم، كما تراجع سهم «عنان للاستثمار» 10% و«جي إف إتش المالية» 6.2% و«انفيكتوس للاستثمار» 5.7% و«حياة للتأمين» 2.7%

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم أدنوك للغاز، حيث أغلق على ثبات عند 3.46 دراهم، مع تداولات تجاوزت 37 مليون سهم.

البورصات العربية

وتراجعت أغلب البورصات العربية، أمس، حيث انخفض مؤشر تاسي في السعودية بنسبة 0.37%، وتراجع مؤشر الكويت الرئيس بنسبة 0.51%، وأغلق مؤشر بورصة قطر متراجعاً بنسبة 0.67% إلى مستويات أقل من 10700 نقطة، بينما استقر مؤشر البحرين دون تغيير وارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.11%.

السعودية

وأنهى مؤشر السوق الرئيسة – تاسي، الجلسة بتراجع بنسبة 0.37% ليغلق عند 10414 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ أكثر من عامين، وبتداولات بلغت 3.5 مليارات ريال.

وبهذا الانخفاض تصل خسائر المؤشر منذ بداية الأسبوع الجاري إلى أكثر من 300 نقطة وبنسبة 3%.

وتراجع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1% عند 23.60 ريالاً. وأنهت أسهم الأهلي السعودي، وأكوا باور، والمراعي، والأول، ومصرف الإنماء، واس تي سي، وصناعات كهربائية، وعلم، بنسب تراوحت بين 1 و3%.

في المقابل، صعد سهم أبو معطي بنسبة 2%، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين، كما ارتفع سهم معادن، بنسبة 2% عند 57.95 ريالاً. وتصدّر سهم الحفر العربية، الشركات المرتفعة بنسبة 7%، وسط تداولات تجاوزت المليون سهم.

مصر

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.943 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 41504 نقاط، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 51002 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 18859 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 4574 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 12912 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 17088 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4392 نقطة.