أسهم أوروبا ترتفع بدفعة من صعود في البنوك

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء إذ ساعدت مكاسب حققتها أسهم مؤسسات مالية على التعافي من انخفاض شهدته الجلسة السابقة، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات اقتصادية جديدة لتلمس اتجاه السوق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 581.26 نقطة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش.

وسجلت بورصات رئيسية في المنطقة ذات الاتجاه الإيجابي وقاد المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني الصعود بارتفاع 0.8 بالمئة.

وأظهرت بيانات انخفاضا حادا وغير متوقع في تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا في نوفمبر، مما دفع المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة غدا الخميس.

وقدمت أسهم البنوك أكبر دعم للسوق، إذ ارتفعت 0.9 بالمئة لتتداول قرب مستويات لم تشهدها منذ 2008.

وارتفعت أيضا الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية، حيث قفزت أسهم شركات الطاقة 1.2 بالمئة، مقتفية أثر ارتفاع أسعار النفط.

وزادت أسهم شركات التعدين 0.8 بالمئة بعد أن سجلت أسعار الفضة مستوى قياسيا مرتفعا، كما زادت أيضا أسعار الذهب.

ومن المقرر صدور عدة قرارات تتعلق بالسياسة النقدية هذا الأسبوع، بما في ذلك من البنك المركزي الأوروبي وكذلك في السويد وبريطانيا والنرويج.

ومن بين الأسهم الفردية، انخفض سهم بنزل، وهي شركة توزيع وتوريد مقرها لندن، سبعة بالمئة ليسجل بذلك أكبر خسارة على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد أن توقعت الشركة انخفاضا طفيفا في هامش الربح التشغيلي على أساس سنوي في العام المقبل.