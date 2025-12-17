مؤشر نيكاي يغلق مرتفعاً مع اقتفاء أسهم التكنولوجيا لمكاسب ناسداك

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع، صاعدا من أدنى مستوى له في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، إذ اقتفت أسهم التكنولوجيا المكاسب التي حققتها الأسهم على المؤشر ناسداك أمس.

وزاد نيكاي 0.26 بالمئة ليغلق عند 49512.28 نقطة، بعد أن انخفض 0.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وأوقف المؤشر سلسلة خسائر متتالية على مدار جلستين.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على انخفاض0.03 بالمئة عند 3369.39 نقطة. وارتفع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.43 بالمئة، مما أعطى أكبر دفعة لمؤشر نيكاي. وعوض سهم مجموعة سوفت بنك خسائره التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة ليغلق مرتفعا بنسبة 1.3 بالمئة.

كما غير سهم شركة فوجيكورا لصناعة كابلات الألياف البصرية مساره وزاد 0.15 بالمئة.

وتفاوت أداء الأسواق الأمريكية أمس، إذ أغلق مؤشر ناسداك على ارتفاع، في حين أغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي منخفضين متأثرين بخسائر أسهم الرعاية الصحية والطاقة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 0.75 بالمئة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، ويشير إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية، ليختتم العام برفعين للفائدة على الرغم من العقبات الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتنصيب رئيسة وزراء تميل للتيسير النقدي.