أسهم أوروبا تتراجع قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، وسط حذر المستثمرين قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية المهمة، الأمر الذي أضاف إلى المعنويات التي يسودها التشاؤم.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إلى 581.87 نقطة بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع أمس الاثنين.

وانخفضت أسواق المال الرئيسية في المنطقة على نطاق واسع إذ نزل مؤشرا السوق الألمانية والفرنسية 0.5 بالمئة و0.1 بالمئة على التوالي.

واتخذ المستثمرون موقفا حذرا قبيل صدور تقارير الوظائف الأمريكية لشهري أكتوبر ونوفمبر ، والتي تعد أولى المؤشرات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، والتي يمكن أن تشكل التوقعات بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ( البنك المركزي الأمريكي) في العام المقبل.

وينتبه المتعاملون في السوق بشكل خاص إلى أي مؤشرات بشأن مستقبل أسعار الفائدة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء، إذ اعتبرت تعليقات البنك المركزي أقل ميلا لتشديد السياسة النقدية من المتوقع، مما عزز التوقعات بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وفي الوقت نفسه، عرضت الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي لكييف، كما أفاد المفاوضون الأوروبيون بإحراز تقدم في المحادثات أمس الاثنين لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، مما أثر سلبا على أسهم شركات الصناعات الدفاعية.

وانخفض سهم راينميتال 4.3 بالمئة، وهبط سهم هينسولدت أربعة بالمئة، وتراجع سهم ليوناردو 3.4 بالمئة، وانخفض مؤشر الطيران والدفاع الأوروبي 1.9 بالمئة، مسجلا أكبر انخفاض في أكثر من أسبوعين.

وأثرت أسهم التكنولوجيا أيضا على المؤشر، إذ انخفض سهم إيه.إس.إم.إل القيادي اثنين بالمئة وهبط سهم ساب 1.7 بالمئة .

وواصلت أسهم البنوك ارتفاعها، وزاد مؤشر القطاع 0.3 بالمئة. وارتفع سهم يو.بي.إس 1.6 بالمئة بعد أن قام بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش برفع تصنيف سهمه من "محايد" إلى "شراء" .