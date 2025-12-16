مؤشر نيكاي الياباني يتراجع مع انخفاض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية

انخفض مؤشر نيكاي الياباني للأسهم بأكثر من 1% اليوم الثلاثاء، متأثرا بانخفاض أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وغيرها من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية الهامة في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.56% ليغلق عند 49,373.25 نقطة، مسجلًا انخفاضًا دون مستوى 50,000 نقطة النفسي الرئيسي لأول مرة منذ 3 ديسمبر.

وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1.78% ليصل إلى 3,370.50 نقطة.

وانخفضت أسهم شركة ياسكاوا إلكتريك، المتخصصة في تطوير الروبوتات و"الذكاء الاصطناعي المادي"، بنسبة 7%، بينما تراجعت أسهم شركة فوجيكورا، المصنعة لكابلات مراكز البيانات، بنسبة 6.7%، لتصبح بذلك أكبر الخاسرين في مؤشر نيكاي.

تراجعت أسهم شركة رينيساس لصناعة الرقائق بنسبة 5.1%، بينما انخفضت أسهم شركة شين-إيتسو كيميكال لمعالجة السيليكون بنسبة 4.1%.

وشهدت بعض أكبر أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية انخفاضات طفيفة بعد خسائر حادة يوم الاثنين.

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في مجال الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.7%، بعد أن كان قد انخفض بنسبة تصل إلى 4.5% في وقت سابق، عقب تراجع حاد بنسبة 6% في الجلسة السابقة.

وتراجع سهم شركة أدفانتست، الموردة لشركة إنفيديا والمتخصصة في أدوات اختبار الرقائق، بنسبة 1.4%، بعد انخفاض حاد بنسبة 6.6% يوم الاثنين.

وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية: "بعد الانخفاضات الكبيرة التي شهدناها أمس، بدأت بعض الأسهم الكبرى تجذب مشترين عند انخفاض الأسعار".

وفي الوقت نفسه، "كان انخفاض اليوم أوسع نطاقًا"، وقبل أحداث مهمة، بما في ذلك صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية اليوم الثلاثاء وقرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية يوم الجمعة، "يسود ترقب وانتظار" السوق، على حد قولها.

من بين 225 شركة مدرجة في مؤشر نيكاي، انخفضت أسعار 188 شركة، وارتفعت أسعار 36 شركة، بينما استقرت أسعار شركة واحدة.

ومن بين 33 قطاعًا صناعيًا في بورصة طوكيو، سجلت قطاعات الطيران والورق والزراعة فقط ارتفاعًا، حيث ارتفعت أسهم شركات الطيران بنسبة 1.5%، بينما لم تتجاوز مكاسب القطاعين الآخرين 0.2%.