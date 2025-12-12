المؤشر نيكاي الياباني يرتفع مقتفياً أثر وول ستريت

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة وسجل صعودا للأسبوع الثالث على التوالي، مستفيدا من حالة التفاؤل التي سادت في وول ستريت بين اجتماعين رئيسيين للبنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان.

وزاد المؤشر نيكاي 225 بواقع 1.4 بالمئة ليغلق عند 50836.55 نقطة ومرتفعا 0.7 بالمئة هذا الأسبوع. وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اثنين في المئة إلى 3423.83 وهو أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق.

وأغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز عند مستويين مرتفعين قياسيين في نيويورك الليلة الماضية بعد تحديث السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي جاء أقل ميلا للتشديد النقدي مما كان متوقعا.

وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية إن الأسهم اليابانية ارتفعت بعد تعرضها لبعض الضعف قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، ويتركز الاهتمام الآن على الرسائل التي ستصدر مع قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية في 19 ديسمبر.

وأضافت ساوادا "من المرجح أن يسود توخي الحذر إلى حد ما في السوق خلال النصف الأول من الأسبوع".

وارتفع 201 سهم على المؤشر نيكي مقابل تراجع 24 سهما. وكان أكبر الرابحين بالنسبة المئوية سهم سوميتومو ميتال للتعدين الذي قفز 9.1 بالمئة يليه سهم باناسونيك الذي صعد 6.9 بالمئة.

وبعد الارتفاعات التي شهدتها أسهم التكنولوجيا وسط الإقبال على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، تأثرت هذه الأسهم بعد نتائج مخيبة للآمال من شركة أوراكل.

وكان أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي هو سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع الرقائق الإلكترونية الذي تراجع 3.4 بالمئة، فيما هبط سهم أدفانتست لأشباه الموصلات 1.2 بالمئة.