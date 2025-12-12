دبي وأبوظبي وجهتا الباحثين عن «وول ستريت» جديدة

رسخت دبي وأبوظبي مكانتيهما وجهة للباحثين عن «وول ستريت» جديدة، ومركزاً مالياً يستقطب الاستثمارات وصناديق التحوط من أنحاء العالم.

وأطلق 5 من مديري المحافظ المالية العالمية صناديق تحوط جديدة في الإمارات ويدعم 3 منها شركات «برومر آند بارتنرز» و«شونفيلد ستراتيجيك أدفايزرز» و«مورجان ستانلي»، بحسب بلومبرغ.

وأطلق عدد من أكبر صناديق التحوط في العالم مقارَّ لهم في دبي وأبوظبي خلال السنوات الأخيرة، باعتبارهما مركزين لمديري الأموال الذين يتطلعون إلى تأسيس شركاتهم الخاصة بشكل مستقل.

وفاز نيكولاي ألكسندروف باستثمار يبلغ نحو 500 مليون دولار من ذراع إدارة الأصول التابع لمورجان ستانلي لصندوقه الكمي الجديد، «كونتينيوم كابيتال مانجمنت»، وفقاً لمصادر مطلعة وسيقوم مدير المحافظ، الذي عمل سابقاً في «إكسوداس بوينت كابيتال مانجمنت» و«ميلينيوم مانجمنت»، بالاستثمار لمصلحة مورجان ستانلي حصرياً.

وانضم نيكولاس هيلدبراند، الذي عمل في «بريفان هاوارد لإدارة الأصول» و«إكسوداس بوينت»، إلى «برومر» لإطلاق وحدة تداول، حسبما ذكرت مصادر.

وقال هؤلاء إن هيلدبراند سيدير صندوق «برومر للدخل الثابت» الجديد، الذي يبدأ بتخصيص نحو 500 مليون دولار من الشركة وجمع نحو 600 مليون دولار من مستثمرين خارجيين، وقد بدأ الصندوق التداول الشهر الماضي.

وفي وقت سابق من العام، حصل عمر نويرا على 500 مليون دولار من «شونفيلد» لصندوقه المتخصص في انتقاء الأسهم ومقره أبوظبي، «إنسايت كابيتال مانجمنت»، وفي البداية، سيتداول هذا الكيان حصرياً لمصلحة «شونفيلد».

وتظهر هذه التحركات أن الإمارات أصبحت وجهة جذابة لمديري الشركات الناشئة الذين يتطلعون للعيش والتوظيف وجمع الأموال وتأسيس شركات تداول.