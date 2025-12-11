تباين أداء الأسهم الأوروبية بضغط من شركات التكنولوجيا

تباين أداء الأسهم الأوروبية، الخميس، بضغط من تراجع أسهم شركات التكنولوجيا بعد توقعات ضعيفة لنتائج أوراكل الأمريكية مما طغي على أثر تصريحات لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جاءت أقل تشدداً من المتوقع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.16% والمؤشر فايننشال تايمز في لندن 0.13% وكاك الفرنسي 0.42%.

ونزل قطاع التكنولوجيا 0.9 في المئة، مع هبوط سهم ساب الألمانية 2.5 في المئة، وذلك إثر توقعات من أوراكل الأمريكية، الأربعاء، بأن تأتي المبيعات والأرباح أقل من تقديرات المحللين، كما رفعت الشركة من تقديراتها لحجم الإنفاق.

كما ضغط سهم ساب على المؤشر الألماني، إذ جددت نتائج أوراكل المخاوف المتعلقة بالمبالغة في تقييم شركات التكنولوجيا وأرباحها بعد استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفاق تأثير ذلك ما حققه اجتماع البنك المركزي الأمريكي من ارتياح بسبب تحذيره من أثر المزيد من عمليات خفض الفائدة في الأمد القريب لحين اتضاح وضع سوق العمل، وهي تصريحات اعتبرها المستثمرون أقل ميلاً للتشديد النقدي مما كان متوقعاً.

نزل سهم دليفري هيرو خمسة بالمئة بعد أن خفض سيتي جروب توصيته للسهم إلى «بيع» بعد أن ارتفع نحو 14 بالمئة أمس الأربعاء.

لكن سهم دراكس المدرجة في لندن زاد 2.2 بالمئة بعد أن توقعت الشركة تحقيق أرباح سنوية عند الحد الأعلى من توقعات السوق كما ارتفع سهم مجموعة آر.إس ثلاثة بالمئة وتصدر الأسهم الرابحة على المؤشر ستوكس 600 بعد رفع جيه.بي مورجان تصنيفه للسهم.