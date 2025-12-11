مؤشر نيكاي الياباني يغلق منخفضاً متأثراً بتراجع أسهم سوفت بنك وأوراكل

انخفض مؤشر نيكاي الياباني للأسهم اليوم الخميس، حيث تصدرت مجموعة سوفت بنك قائمة الخاسرين، متأثرة بالانخفاض الحاد في أسهم أوراكل بعد أن جاءت نتائج عملاق التكنولوجيا الأمريكي دون توقعات وول ستريت.

وأغلق مؤشر نيكاي منخفضاً بنسبة 0.9% عند 50,148.82 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 0.5% في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.94% إلى 3,357.24 نقطة، بعد أن افتتح عند مستوى قياسي بلغ 3,410.97 نقاط.

وهبطت أسهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 7.69% متأثرة بانخفاض أسهم أوراكل بأكثر من 11% في التداولات الممتدة، بعد أن جاءت توقعات الشركة للمبيعات والأرباح دون توقعات وول ستريت.

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت مجموعة سوفت بنك، بالتعاون مع أوراكل وأوبن إيه آي، عن خطط لتطوير مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لتنفيذ مشروعها الطموح «ستارغيت».

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في مختبر توكاي طوكيو للاستخبارات: «افتتح مؤشر نيكاي على ارتفاع مواكباً لارتفاعات وول ستريت خلال الليل، إلا أن هذه المكاسب تلاشت بفعل انخفاض أسهم مجموعة سوفت بنك».

وأضاف: «أثارت أرباح أوراكل مخاوف بشأن ما إذا كان مشروع مركز البيانات، الذي تشارك فيه مجموعة سوفت بنك، سيمضي قدماً كما هو متوقع».

وخلال الليل، أغلقت وول ستريت على ارتفاع، بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً، وتوقع المستثمرون المزيد من التيسير النقدي لاحقاً، على الرغم من إشارة البنك المركزي الأمريكي إلى أنه سيؤجل المزيد من التخفيضات في الوقت الراهن.

وفي اليابان، انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى، حيث تراجعت أسهم شركة طوكيو إلكترون، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 1.57%. كما انخفضت أسهم شركة شين إيتسو كيميكال، المتخصصة في صناعة رقائق السيليكون، بنسبة 3.94%، وخسرت شركة فانوك، المتخصصة في صناعة الروبوتات، 2.19%.

وتراجعت أسهم البنوك بعد مكاسبها المبكرة، حيث انخفض سهم مجموعة ميزوهو المالية بنسبة 1.14%، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنسبة 0.39%.

في المقابل، ارتفع سهم شركة أدفانتست، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 4.42%.

وقفز سهم شركة ميتسوي وشركاه التجارية بنسبة 4.85%، ليصبح بذلك السهم الأكثر ربحاً في مؤشر نيكاي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 12% منها، وانخفض 84%، بينما استقر 2%.