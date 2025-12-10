مؤشر توبكس الياباني يسجل مستوى قياسياً جديداً قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان

سجل مؤشر توبكس الياباني، وهو مؤشر رئيسي للأسهم، مستوى قياسياً جديداً قبل أن يفقد زخمه اليوم الأربعاء، في ظل ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية الرئيسية محلياً ودولياً.

ووصل مؤشر توبكس إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3408.99 نقطة في بداية التداولات قبل أن يفقد زخمه ويغلق مرتفعاً بنسبة 0.12% فقط عند 3389.02 نقطة. وانخفض مؤشر نيكاي 225 للأسهم القيادية بنسبة 0.10% ليغلق عند 50602.80 نقطة.

وتراجعت الأسهم الأمريكية بشكل عام خلال الليل وسط توقعات بأن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي موقفاً متشدداً حتى لو خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وفي غضون ذلك، ألمح بنك اليابان إلى استعداده لرفع سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع المقبل لكبح جماح التضخم وانخفاض قيمة الين.

وقال واتارو أكياما، استراتيجي شركة نومورا للأوراق المالية: "يبدو أن ضعف الين هو المحرك الرئيسي لقوة سوق الأسهم اليابانية بشكل عام اليوم".

وأضاف: "بمجرد أن يستوعب السوق إلى حد كبير هذا التباطؤ في وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، فمن المرجح أن يستقر انخفاض قيمة الين". وتابع: "وبالتالي، يعتمد ارتفاع سوق الأسهم اليابانية، بما في ذلك مؤشر نيكاي، على استمرار انخفاض قيمة الين".

وقد شكّل ضعف الين عاملاً مساعداً لشركات صناعة السيارات، حيث ارتفع سهم هوندا موتور بنسبة 3.3%، وسهم تويوتا موتور بنسبة 1.6%.

وبلغ عدد الأسهم الرابحة في مؤشر نيكاي 147 سهماً مقابل 75 سهماً خاسراً. كانت شركة DOWA Holdings أكبر الرابحين، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 6.3%، تلتها شركة TOTO لصناعة المراحيض، التي قفزت أسهمها بنسبة 4.8%.

أما أكبر الخاسرين فكانت شركة Shionogi للأدوية، التي انخفضت أسهمها بنسبة 4.7%، تلتها شركة Lasertec لتوريد رقائق الإلكترونيات، التي انخفضت أسهمها بنسبة 4.2%.