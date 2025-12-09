تأرجح «وول ستريت» واستقرار أسهم أوروبا والأنظار على قرار الفائدة الأمريكية

تباينت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة «وول ستريت» الأمريكية، الثلاثاء مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بينما شهدت أسهم شركة (إنفيديا) تقلبات حادة بسبب الأخبار المتناقضة حول صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 14.8 نقطة أو 0.32% إلى 47724.52 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 5.9 نقاط أو 0.04% إلى 6840.61 نقطة وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 41.3 نقطة أو 0.21% إلى 23504.614 نقاط.

وارتفع الدولار قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) غداً الأربعاء، في حين ارتفع الدولار الأسترالي بعد أن استبعد البنك المركزي الأسترالي أي خطوات إضافية نحو تيسير السياسة النقدية.

وتترقب الأسواق خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وتتأهب لمزيد من قرارات بنوك مركزية قبل مطلع الأسبوع المقبل.

وواصل الدولار مكاسبه بعد أن أظهرت البيانات زيادة متواضعة في فرص العمل في الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول مع بقاء التوظيف ضعيفاً.

وأظهر تقرير مسح الوظائف الشاغرة ودوران القوى العاملة أن فرص العمل المتاحة، وهي مقياس للطلب على العمالة، زادت بمقدار 12 ألف فرصة إلى 7.670 ملايين بحلول اليوم الأخير من أكتوبر.

ومع انتهاء هذه البيانات، حولت السوق تركيزها مرة أخرى إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ويقلل المستثمرون من توقعات خفض أسعار الفائدة في 2026 مع تزايد الشكوك في أن كيفن هاسيت، المرشح الأبرز لخلافة جيروم باول في رئاسة البنك المركزي، لن يميل إلى التيسير النقدي كما كان يأمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتنتهي ولاية باول في مايو أيار بعد توليه لثماني سنوات رئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، 0.2% إلى 99.22.

حذر المستثمرين

وأغلقت الأسهم الأوروبية على استقرار مع توخي المستثمرين الحذر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يستمر يومين، في حين تراجعت أسهم شركة (إيسيلورلوكسوتيكا) بعد أن كشفت شركة (جوجل) عن خطط لإطلاق نظارات تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغيير يذكر عند 578.11 نقطة، وجاء أداء المؤشرات في بورصات أوروبا متبايناً، إذ ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.5%، وانخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7%.

وانخفض سهم شركة إيسيلورلوكسوتيكا لتصنيع نظارات (راي بان) 5.6%، وفي طريقها لتسجيل أسوأ أداء يومي منذ الثالث من أبريل نيسان، وذلك بعد أن قالت جوجل إنها ستطلق نظارات تدعم الذكاء الاصطناعي في 2026 مع (واربي باركر).

وأثرت هذه الأخبار في أسهم شركات المنتجات الفاخرة الأخرى، بما في ذلك سهما شركتي (كيرينج) و(إل. في. إم. إتش) اللذان انخفضا 2% و1.4% على الترتيب.

وتصدر مؤشر شركات المنتجات الفاخرة الأوسع نطاقاً خسائر القطاع بتراجعه 1.8%.

وحقق قطاع شركات التأمين أكبر المكاسب بارتفاعه 1.3%، في حين ارتفع قطاع البنوك 0.8%.

وصعد قطاع الشركات الدفاعية بعد أن ذكرت وكالة (بلومبرج نيوز) أن المشرعين الألمان في طريقهم للموافقة على عقود مشتريات بقيمة قياسية تبلغ 52 مليار يورو (60.5 مليار دولار) الأسبوع المقبل.

وصعدت أسهم شركات (راينميتال) و(رينك) و(هينسولدت) بنسب تتراوح من 3.6% إلى 5.9%، ما ساهم في رفع مؤشر القطاع 0.9%.

ولا يزال تركيز الأسواق منصباً على اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس غداً الأربعاء، ولكن سيتركز الاهتمام على توجيهات صانعي السياسة بشأن مسار ما بعد ديسمبر.

وساهمت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، عقب صدور بيانات اقتصادية متأخرة وتعليقات تتسم بالحذر من بعض صانعي السياسات، في صعود أسواق الأسهم العالمية في الأسابيع القليلة الماضية.