استقرار الأسهم الأوروبية.. والرقائق ترفع اليابانية



لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، إذ ساد الحذر مع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي على مدى يومين، وساهمت مكاسب أسهم القطاعين المالي والصناعي في دعم المؤشر.

وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة عند 579.14 نقطة. وارتفعت أغلب المؤشرات الأوروبية الرئيسية مع صعود المؤشرين الألماني والإسباني بنسبة 0.3 بالمئة لكل منهما، وارتفع مؤشر فوتسي الإيطالي 0.7%، فيما تراجع كل من فاسننشال تايمز البريطاني 0.1% وكاك الفرنسي 0.3%.

وقادت أسهم شركات الخدمات المالية المكاسب بزيادتها 0.7 بالمئة. وارتفع سهما مان جروب وإي.كيو.تي 4.4 بالمئة و2.7 بالمئة على الترتيب بعدما رفع جيه.بي مورجان تصنيفهما.

وكسب قطاع البنوك 0.4 بالمئة، وجاء سهم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي متصدراً بنسبة 1.6 بالمئة.

وارتفع مؤشر قطاع الصناعات 0.5 بالمئة بقيادة أسهم شركات الصناعات الدفاعية. وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً الذي يتتبع أسهم شركات الدفاع والطيران 1.2 بالمئة.

وتوخى المستثمرون الحذر قبل قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن سعر الفائدة الأربعاء، ومن المرجح خفض الفائدة 25 نقطة أساس.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الشهري والذي يمكن أن يوفر المزيد من المعلومات حول وضع سوق العمل الأمريكية.

وهوى سهم تيسن كروب 12.6 بالمئة بعد أن قالت الشركة الألمانية العملاقة إنها تتوقع صافي خسارة يصل إلى 800 مليون يورو (931.04 مليون دولار) في عام 2026.

وانخفض سهم شركة بريتيش أمريكان توباكو 4.3 بالمئة بعد أن قالت الشركة المصنعة للسجائر إنها تتوقع تحقيق الحد الأدنى من أهدافها على المدى المتوسط في 2026.

اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني، بعد خسائر مبكرة، إذ عززت مكاسب أسهم قطاع الرقائق المؤشر العام.

وكانت ثلاث من أكبر خمس شركات متقدمة من حيث عدد النقاط شركات مرتبطة بأشباه الموصلات، على رأسها طوكيو إلكترون لصناعة أدوات تصنيع الرقائق متتبعة مكاسب نظيراتها الأمريكية خلال الليل.

وزاد نيكاي 0.1 بالمئة ليختتم التعاملات عند 50655.10 نقطة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً دون تغير يذكر عند 3384.92.

واستهلت الأسهم اليابانية التداولات على تراجع وسط حذر المستثمرين قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية الأربعاء.

وكتب مايكل براون المحلل لدى بيبرستون في مذكرة للعملاء «تحول التركيز، بشكل كامل تقريباً، إلى التعليقات والتوجيهات التي ستصاحب إعلان قرار خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس».

وتجاهل المستثمرون اليابانيون زلزالاً وقع الاثنين قبالة اليابان، والذي تسبب في أضرار طفيفة دون حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) التي حذرت منها السلطات في بادئ الأمر.

ومن بين أسهم نيكاي البالغ عددها 225، ارتفع 116 وانخفض 109.

وارتفع سهما ديسكو لتصنيع أدوات صناعة الرقائق وطوكيو إلكترون 4.7 بالمئة و1.3 بالمئة على الترتيب. وصعد سهم ليزرتك لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.6 بالمئة.