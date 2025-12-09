نيكاي يتراجع ومكاسب أسهم الرقائق تحد من خسائره

انخفض المؤشر نيكاي الياباني قليلا اليوم الثلاثاء مقتفيا أثر انخفاضات وول ستريت الليلة الماضية، لكن مكاسب أسهم قطاع الرقائق الإلكترونية حدت من الخسائر.

واتخذ المستثمرون موقفا حذرا قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية غدا الأربعاء، وسط توقعات واسعة النطاق بخفض أسعار الفائدة.

وتجاهلت سوق الأسهم اليابانية الزلزال القوي الذي هز الساحل الشرقي أمس الاثنين، والذي لم يؤد في النهاية إلى أضرار تذكر ولم يسبب أمواج مد عاتية (تسونامي)، على الرغم من التحذيرات الأولية.

وانخفض نيكاي أقل من 0.1 بالمئة إلى 50552.48 نقطة، مع تبقي نصف ساعة على انتهاء فترة التداول في منتصف النهار.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة إلى 3381.09 نقطة.

وقال ماكي ساوادا، خبير استراتيجيات الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية "نشهد بعض ضغوط البيع في الأسهم اليابانية قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي، وهو حدث مهم ينطوي على مخاطرة".

وأضاف "ومع ذلك، لا أعتقد أن هذا الوضع يشير إلى استمرار انخفاض الأسهم، وإنما إلى ثباتها عند مستوياتها الحالية".

وكان انخفاض سهم شركة فاست ريتيلنج، المالكة لشركة يونيكلو، 1.4 بالمئة حاسما، إذ أفقد نيكاي 79 نقطة نظرا لثقله.

وفي الوقت نفسه، ارتفع العديد من أسهم شركات أشباه الموصلات بقوة، ماضية على مسار نظيراتها الأمريكية.

وصعدت أسهم شركتي تصنيع أدوات صناعة الرقائق ديسكو 5.2 بالمئة وطوكيو إلكترون 1.2 بالمئة. وزادت أسهم شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق لايزرتك اثنين بالمئة ونظيرتها أدفانتست 0.6 بالمئة.

ومن بين 225 سهما مدرجا على نيكاي، ارتفع 90 وانخفض 134 واستقر سهم واحد.