المؤشرات الأوروبية تتراجع متأثرة بضغط أسهم المستهلكين

سجّلت الأسهم الأوروبية أداء ضعيفاً في مستهل جلسات الأسبوع اليوم الاثنين، حيث طغى انخفاض أسهم المستهلكين على مكاسب أسهم الصناعات والرعاية الصحية، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% ليصل إلى 577.98 نقطة. كما انخفضت المؤشرات الإقليمية الرئيسية، حيث انخفض «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.2% عند 8097 نقطة، استقر «فوتسي 100» البريطاني عند 9662 نقطة، ولم يتغير «داكس» الألماني ليتداول عند 24034 نقطة.

شكّلت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية الثقل الأكبر على المؤشر، حيث انخفضت يونيليفر بنسبة 3.1%، بعد أن أكملت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة انفصالها عن ماغنوم. ومن المقرر أن تُدرج هذه الأخيرة تحت اسم ماغنوم آيس كريم كومباني.

انخفض سهم لوريال بنسبة 1.6% بعد أن أعلنت الشركة الفرنسية أنها سترفع حصتها في شركة العناية بالبشرة السويسرية جالديرما إلى 20%.

في المقابل، ارتفعت أسهم الصناعات والرعاية الصحية بنسبة 0.1% لكل منهما، مما حدّ من الانخفاضات.

بدأ المستثمرون الأسبوع بحذر، قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

شهدت الأسواق العالمية مكاسب في الأسابيع القليلة الماضية مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، بعد تصريحات متشددة من بعض صانعي السياسات وتأخر البيانات التي تشير إلى ضعف الاقتصاد.