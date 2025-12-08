مؤشر نيكاي الياباني يرتفع بدعم من استقرار الين وتراجع سهم سوفت بنك يحد من المكاسب

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني قليلاً اليوم الاثنين، مدعوماً بتوقف مؤقت في قوة الين مؤخراً وانتعاش أسهم العقارات، إلا أنه تأثر بالانخفاضات الحادة التي شهدتها أسهم مجموعة سوفت بنك ذات الثقل.

على الرغم من تزايد توقعات السوق لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل، إلا أن المتداولين يتخلصون من بعض التحركات الكبيرة التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي شهدت ارتفاع الين وانخفاض أسهم العقارات وارتفاع أسهم البنوك.

ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.18% ليصل إلى 50,581.94 نقطة، مع ارتفاع 177 سهماً من أصل 225 سهماً، مقابل انخفاض 48 سهماً.

مع ذلك، أدى انخفاض سهم مجموعة سوفت بنك، وهي شركة استثمار ناشئة، بنسبة 3.3% إلى انخفاض مؤشر نيكي بمقدار 124 نقطة.

تراجع سهم شركة فاست ريتيلنج، المالكة لعلامة يونيكلو، 58 نقطة أخرى، بانخفاض 1% بسبب وزنه الضخم.

في المقابل، ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.65% ليغلق عند 3,384.31.

ويذكر أن سوفت بنك مستثمر رئيسي في OpenAI، حيث أفادت تقارير إعلامية خلال عطلة نهاية الأسبوع أن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة ChatGPT، أصدر تنبيهًا داخليًا "بالخطر" بعد أن بدا أن أداء هاتف جيميني 3 من جوجل يتفوق عليه في عدة مؤشرات.

وكان المستثمرون قد أصبحوا أكثر حذرًا في الأسابيع الأخيرة بسبب التقييمات المرتفعة للغاية للعديد من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى موجة بيع كثيفة الشهر الماضي.

وقالت فوميكا شيميزو، الخبيرة الاستراتيجية في سوق الأسهم في نومورا للأوراق المالية: "هناك شعور بارتفاع أسعار أسهم التكنولوجيا المتقدمة، مما يجعلها عرضة لضغوط البيع".

وأضافت: "لا يزال الاتجاه الأساسي لانخفاض أسهم التكنولوجيا قائمًا".

ارتفع مؤشر نيكاي إلى مستوى قياسي بلغ 52,636.87 نقطة في أوائل نوفمبر قبل موجة البيع المكثفة التي ركزت على الذكاء الاصطناعي.

صرح ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة سوميتومو ميتسوي دي إس لإدارة الأصول: "يشعر مؤشر نيكي بثقله". وأضاف: "في الوقت الحالي، أتوقع أن تتداول الأسهم بشكل جانبي. أي ارتفاع من هذه النقطة سيحمل مخاطر عالية".

كان قطاع العقارات من بين أفضل القطاعات أداءً في بورصة طوكيو للأوراق المالية، والبالغ عددها 33 قطاعًا، يوم الاثنين، حيث ارتفع بنسبة 3.2%. بينما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.6%، ليكون من بين أسوأ القطاعات أداءً.