مؤشر نيكاي الياباني يتراجع متأثراً بانخفاض أسهم التكنولوجيا

انخفض مؤشر نيكاي الياباني اليوم الإثنين، متأثرا بانخفاض أسهم التكنولوجيا وسط استمرار حذر المستثمرين بشأن التقييمات المرتفعة للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

في الوقت نفسه، دعم الين الأكثر استقرارا بعد موجة من الصعود في الأسابيع القليلة الماضية السوق الأوسع نطاقا، حتى مع ارتفاع رهانات السوق على رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وقدمت المكاسب التي حققتها وول ستريت يوم الجمعة دعما إضافيا.

وانخفض المؤشر نيكاي بأقل من 0.1 بالمئة إلى 50473.84 بحلول منتصف اليوم. وعلى النقيض من ذلك، زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 3376.43.

وكان سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في شركات التكنولوجيا الناشئة الأكثر تراجعا على المؤشر نيكاي حيث نزل 2.5 بالمئة.

وأعقبه سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية والذي انخفض 0.9 بالمئة وسهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صنع الرقائق الإلكترونية الذي تراجع واحدا بالمئة.

وعلى الرغم من انخفاض الأسهم المرتبطة بالرقائق، إلا أن الأسهم المرتبطة بتوقعات زيادة الطلب على مراكز البيانات كانت من بين أفضل الأسهم أداء على المؤشر نيكاي. وارتفع سهم فوجيكورا 5.7 بالمئة وقفز سهم فوجي إلكتريك 4.1 بالمئة.

كان القطاع الأفضل أداء هو قطاع العقارات وارتفع بنسبة 2.6 بالمئة.

وخسر مؤشر القطاع المصرفي 0.7 بالمئة ليسجل أسوأ أداء بين القطاعات الفرعية، ولكن ذلك كان بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ عام 1999 الأسبوع الماضي على خلفية توقعات بأن يستأنف بنك اليابان رفع أسعار الفائدة.