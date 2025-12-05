استقرار أسهم أوروبا بعد مكاسب استمرت 3 أيام

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة بعد تحقيق مكاسب على مدى ثلاث جلسات متتالية جعلتها تتجه نحو تسجيل ارتفاع أسبوعي، بينما يترقب المستثمرون بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إلى 579.52 نقطة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت مؤشرات رئيسية في أوروبا مثل داكس الألماني الذي صعد 0.2 بالمئة وكاك 40 الفرنسي الذي تقدم 0.3 بالمئة.

ومن المقرر صدور تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، والذي قد يؤثر على موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن تيسير السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.

وأدت بيانات صدرت في الآونة الأخيرة وتعليقات تميل للتيسير النقدي من بعض صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي لدفع المستثمرين إلى زيادة رهانات خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وارتفع قطاع الموارد الأساسية 1.3 بالمئة، مسجلا أكبر المكاسب على المؤشر ستوكس، بعد أن سجلت أسعار النحاس مستوى قياسيا مرتفعا. وقفز مؤشر أسهم قطاع الصناعة 0.3 بالمئة، مسجلا مكاسب لرابع جلسة على التوالي.

وهوى سهم سويس ري 5.3 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت شركة إعادة التأمين عن أهداف لعام 2026 دون توقعات المحللين.

وتصدر سهم أوكادو البريطانية المؤشر بارتفاع بلغ 12.7 بالمئة. وستحصل شركة بيع البقالة عبر الإنترنت على مبلغ نقدي لمرة واحدة بقيمة 350 مليون دولار من كروجر الأمريكية التي قررت إغلاق ثلاثة مستودعات آلية وإلغاء منشأة كانت تخطط لها.