ارتفاع جماعي للمؤشرات الأوروبية بفضل أسهم الصناعات والبنوك

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعد جلستين من التداول الهادئ، بدعم من أسهم الصناعات والبنوك، بينما تباين أداء أسهم شركات تعدين النحاس عقب صدور مجموعة من نتائج أعمال الشركات.

تقدم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% ليصل إلى 577.59 نقطة، متجهًا نحو تحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وحققت بورصات إقليمية رئيسية، مثل ألمانيا وفرنسا، ارتفاعًا بنسبة 0.7% و0.3% على التوالي.

وقدمت أسهم الصناعات الدعم الأكبر للمؤشر، حيث ارتفعت بنسبة 0.4%. وارتفعت أسهم شنايدر إلكتريك وسيمنز للطاقة بنسبة 3.5% و2.8% على التوالي، بعد أن رفعت جي بي مورغان تصنيفها لسهمي الشركتين من "محايد" إلى "زيادة الوزن النسبي".

ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.4%، بقيادة سهم سوسيتيه جنرال الذي ارتفع بنسبة 2.4%، بعد أن رفعت جولدمان ساكس توصيتها للسهم من "محايد" إلى "شراء".

كما حظيت الأسواق بدعم من معنويات المستثمرين العالميين المتفائلة إلى حد كبير، مدفوعةً بمكاسب وول ستريت الليلة الماضية، بعد أن أبقت البيانات الاقتصادية الضعيفة الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل قائمة.

ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفعت أسهم ريو تينتو المدرجة في بورصة لندن بشكل طفيف، بعد أن أعلنت شركة التعدين العملاقة عن خطط لخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية.

على الجانب الآخر، انخفض سهم أوروبيس بشكل طفيف بعد أن أعلنت أكبر شركة لإنتاج النحاس في أوروبا عن أرباح سنوية أقل من توقعات السوق.