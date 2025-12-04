مؤشر نيكاي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في 3 أسابيع بفضل رهانات الذكاء الاصطناعي المادي

أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الثالثة، حيث قادت شركات تصنيع الروبوتات المكاسب بفضل رهانات على أن الذكاء الاصطناعي المادي سيعزز النمو.

وارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 2.33% ليصل إلى 51,028.42 نقطة، وهو أعلى إغلاق له منذ 13 نوفمبر. وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً عند أعلى مستوى قياسي، مرتفعاً بنسبة 1.92% ليصل إلى 3,398.21 نقطة.

وقفز سهم شركة فانوك، الشركة المصنعة للروبوتات، بنسبة 12.98% ليتصدر قائمة الرابحين في مؤشر نيكاي، مواصلاً ارتفاعه بنسبة 18.4% هذا الأسبوع بعد الإعلان عن شراكة مع شركة إنفيديا الأمريكية العملاقة للرقائق لتطوير روبوتات صناعية تعمل بتقنية «الذكاء الاصطناعي المادي»، والتي تدمج الذكاء الاصطناعي مع الأجهزة الروبوتية.

قال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية: «تحول تركيز السوق من أسهم الرقائق إلى أسهم الروبوتات. هذا يعني أن المستثمرين يواصلون البحث عن اتجاهات جديدة».

قفزت أسهم ياسكاوا إلكتريك، نظيرة فانوك، بنسبة 11.37%. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت ياسكاوا أيضاً عن شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي المادي مع مجموعة سوفت بنك.

قفزت أسهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 9.18%.

قفزت أسهم نابتيسكو، وهي شركة أخرى لصناعة الروبوتات، بنسبة 11.28%.

انخفضت أسهم أدفانتست، الشركة المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 0.77%.

وأضاف شيمادا: «لا يشهد السوق ارتفاعاً واسع النطاق هذه الأيام، ولكن إذا باع المستثمرون بعض الأسهم، فإنهم يشترون أخرى، ما يعني أن الأموال تدور».

انتعشت البنوك من انخفاضات الجلسة السابقة، حيث ارتفعت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنسبة 1.82% و1.72% على التوالي. انخفضت أسهم شركة سوميتومو فارما للأدوية بنسبة 4.73%، مسجلة أكبر خسارة في مؤشر نيكاي.

من بين أكثر من 1600 سهم متداولة في سوق طوكيو الرئيسي، ارتفعت 79%، وانخفضت 17%، واستقرت 3%.