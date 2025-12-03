أسهم أوروبا ترتفع بفضل مكاسب شركات التكنولوجيا والصناعات

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، وقادت أسهم التكنولوجيا وقطاع الصناعات المكاسب مع تحسن شهية المستثمرين عالمياً مما بدد تأثير أخبار بعض الشركات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % إلى 576.90 نقطة، مع ارتفاع مؤشرات أوروبية رئيسية مثل داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي 0.4 % و0.2 % على الترتيب.

وقدمت أسهم التكنولوجيا أكبر دعم للمؤشر الذي يتجه لتحقيق مكاسب للجلسة الرابعة.

وصعد كذلك قطاع شركات التصنيع وكانت أسهم شركات الصناعات الدفاعية في الصدارة بمكاسب بلغت واحدا بالمئة. وتقدم سهم راينميتال 2.1 % ، وزاد سهم ليوناردو 1.2 % .

ولم تتوصل روسيا والولايات المتحدة إلى حل بشأن اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا بعد اجتماع في الكرملين لخمس ساعات بين الرئيس فلاديمير بوتين ومبعوثين أمريكيين مما زاد من حالة الضبابية بشأن وقف إطلاق النار.

على صعيد الاقتصاد الكلي، يترقب المستثمرون تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد للحصول على إشارات حول مسار أسعار الفائدة. ومن المقرر صدور تقرير مهم للوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

ومن بين الأسهم الفردية، قفز سهم إنديتكس سبعة بالمئة بعد أن أعلنت الشركة المالكة للعلامة التجارية زارا تسجيل بداية قوية لمبيعات الشتاء، في حين تراجع سهم سينسبري 3.7 % بعد أن قال صندوق الثروة السيادي القطري إنه يعتزم خفض حصته في سلسلة المتاجر البريطانية.