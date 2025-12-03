مؤشر نيكاي الياباني يغلق مرتفعاً بدعم من قطاع التكنولوجيا وأسهم البنوك تدفع توبكس للانخفاض

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 1% اليوم الأربعاء، حيث اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر مكاسب وول ستريت الليلة الماضية، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مع تراجع أسهم البنوك بعد ارتفاع حاد.

ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.14% ليغلق عند 49,864.68 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,334.32 نقطة.

وقال سييتشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم في مختبر توكاي طوكيو للاستخبارات: "اشترى المستثمرون الأسهم التي انخفضت أسعارها وباعوا تلك التي ارتفعت".

قفزت أسهم شركات الرقائق، حيث قفزت أسهم مجموعة سوفت بنك، وهي شركة استثمار تكنولوجي، بنسبة 6.38%. وارتفعت أسهم أدفانتست وطوكيو إلكترون، وهي شركات مرتبطة بالرقائق، بنسبة 5.3% و4.73% على التوالي.

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الثلاثاء، مسجلة سادس مكاسبها في سبع جلسات، مدعومة بتقدم أسهم التكنولوجيا، مع استمرار التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

تراجعت أسهم أكبر البنوك اليابانية، حيث تراجعت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنسبة 2% لكل منهما، بينما انخفضت أسهم مجموعة ميزوهو المالية بنسبة 1.3%.

وكانت أسهم البنوك قد ارتفعت في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أعطى محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أوضح تلميح حتى الآن بشأن رفع أسعار الفائدة، قائلاً: إن البنك المركزي سيدرس "إيجابيات وسلبيات" رفع أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر.

كما أثرت أسهم السيارات على مؤشر توبكس، حيث ساور السوق قلق من أن المكاسب الأخيرة للين قد تؤثر على الأرباح. انخفضت أسهم تويوتا موتور وهوندا موتور بنسبة 1.31% و0.76% على التوالي، بينما تراجعت أسهم نيسان موتور بنسبة 1.89%.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداولة في السوق الرئيسي لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 26%، وانخفضت أسعار 69%، واستقرت أسعار 3%.