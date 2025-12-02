بعد عاصفة الاثنين.. الأسهم الأوروبية واليابانية دون تغيير

شهدت الأسهم الأوروبية هدوء في تداولات، الثلاثاء، بعد الخسائر الحادة، التي تكبدتها في جلسة الاثنين، في حين ارتفع سهم باير، بعد أن دعمت الإدارة الأمريكية استئنافاً مقدماً من شركة الأدوية الألمانية أمام القضاء.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المئة خلال التداولات، وارتفعت المؤشرات الأوربية الرئيسية مثل داكس الألماني بنسبة 0.4%، وكاك 40 الفرنسي بنحو 0.1 في المئة.

وتصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية الانخفاضات بهبوطها 0.3 في المئة متأثرة بخسائر سهمي أسترازينيكا ونوفو نورديسك، إلا أن سهم باير قفز بحوالي 15 في المئة، بعد أن حثت إدارة الرئيس دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، على النظر في محاولة الشركة لمنع آلاف الدعاوى القضائية التي تقول، إن مبيد الحشائش الضارة الذي تنتجه الشركة يسبب السرطان، ما حد من الخسائر في القطاع، وهبطت أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات.

في غضون ذلك من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء محادثات بشأن مساعي وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وخسر سهم إف.دي.جيه يونايتد 4.2 في المئة بعد أن خفض جيه.بي مورجان توصيته لسهم شركة المراهنات وإدارة الألعاب عبر الإنترنت.

ويترقب المستثمرون البيانات الأولية للتضخم في منطقة اليورو لشهر نوفمبر، والتي تصدر في وقت لاحق من اليوم.

اليابان

اختتم المؤشر نيكاي الياباني تعاملات الثلاثاء دون تغير يذكر بعد تداول ضعيف عقب يوم من عمليات بيع حادة أثارتها تلميحات بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وأنهى نيكاي الجلسة عند 49303.45 نقاط من 49303.28 نقاط، الاثنين، عندما انخفض 1.9 في المئة، وهبط عن مستوى 50 ألف نقطة الرئيسي.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بأقل من 0.1 في المئة إلى 3341.06 نقطة بعد تراجعه 1.2 في المئة في الجلسة الماضية.

وقال محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في كلمة، الاثنين، إن صناع السياسات النقدية سينظرون في «إيجابيات وسلبيات» رفع سعر الفائدة في ديسمبر، في أقوى إشارة حتى الآن إلى احتمال إجراء تشديد نقدي في الأمد القريب.

وشكل هذا تحولاً لنبرة أويدا، إذ تظهر ميلا إلى التشديد النقدي بعدما كان يتوخى الحذر في تعليقاته بشكل عام.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود، اليوم الثلاثاء، وتضمنت ذروة قياسية للسندات لأجل 30 عاماً، لتمدد ارتفاعها من الاثنين عندما شهدت سوق أدوات الدين أكبر موجة بيع في أربعة أشهر.

وقال كينجي آبي، محلل الأسهم لدى دايوا للأوراق المالية: «تغيرت رسالة أويدا، وكان لذلك تأثير كبير على سوق الأسهم»، وتتوقع دايوا أن يرتفع نيكاي إلى 60 ألف نقطة بحلول نهاية العام المقبل، وأن يبلغ توبكس مستوى أربعة آلاف نقطة.

وكان سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو للملابس أكبر الرابحين من حيث النقاط على المؤشر نيكاي بمكاسب 1.8 في المئة أسهمت بما يصل إلى 98 نقطة،

فيما كان سهم فانوك الأفضل أداء على نيكاي من حيث النسبة المئوية بقفزة 6.5 في المئة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للروبوتات عن تعاون مع إنفيديا لتعزيز ما يسمى «الذكاء الاصطناعي المادي»، مع دمج تقنية الذكاء الاصطناعي في الروبوتات.

أما سهم مجموعة سوفت بنك، أحد أكبر المستفيدين المحليين من طفرة الذكاء الاصطناعي، فهوى 5.2 في المئة ليكون الأسوأ أداء على نيكاي.

وانخفض سهم تويوتا موتور 1.2 في المئة وسط تراجع لجميع أسهم شركات صناعة السيارات، إذ إن الارتفاع الحاد في قيمة الين خلال الليل تسبب في هبوط قيمة الإيرادات الخارجية.