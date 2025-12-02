تراجع أسهم أوروبا بفعل خسائر قطاع الرعاية الصحية

انخفضت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الثلاثاء مواصلة إلى حد ما خسائرها التي تكبدتها في الجلسة الماضية، في حين ارتفع سهم باير بعد أن دعمت الإدارة الأمريكية استئنافا مقدما من شركة الأدوية الألمانية أمام القضاء.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إلى 574.48 نقطة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، في طريقه لمواصلة التراجع الذي تصدرته قطاعات الصناعات أمس الاثنين.

ومع ذلك، ارتفعت المؤشرات الأوربية الرئيسية مثل داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنحو 0.1 بالمئة لكل منهما.

وتصدرت أسهم قطاع الرعاية الصحية الانخفاضات على المؤشر بهبوطها 0.3 بالمئة متأثرة بخسائر سهمي أسترازينيكا ونوفو نورديسك.

إلا أن سهم باير قفز بحوالي 15 بالمئة بعد أن حثت إدارة الرئيس دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية أمس الاثنين على النظر في محاولة الشركة لمنع آلاف الدعاوى القضائية التي تقول إن مبيد الحشائش الضارة الذي تنتجه الشركة يسبب السرطان، مما حد من الخسائر في القطاع.

وهبطت أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات.

في غضون ذلك، من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات بشأن مساعي وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وخسر سهم إف.دي.جيه يونايتد 4.2 بالمئة بعد أن خفض جيه.بي مورجان توصيته لسهم شركة المراهنات وإدارة الألعاب عبر الإنترنت.

ويترقب المستثمرون البيانات الأولية للتضخم في منطقة اليورو لشهر نوفمبر والتي تصدر في وقت لاحق من اليوم.