تراجع المؤشر نيكاي وسط توقعات بقرب رفع أسعار الفائدة اليابانية

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين وارتفع الين على خلفية احتمال رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وانخفض المؤشر نيكاي 1.9 بالمئة مع تسجيل خسائر في معظم القطاعات.

وارتفع الين مدعوما بتصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا التي زادت التوقعات بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر. وسجل الين أعلى مستوياته في أسبوع ونصف الأسبوع عند 155.395 للدولار.

وقال هيروشي ناميوكا كبير المحللين لدى شركة تي.اند.دي لإدارة الأصول "كان لدى المشاركين في سوق الأسهم بعض التوقعات بأن رئيسة الوزراء (ساناي) تاكايتشي قد تمنع بنك اليابان المركزي من رفع أسعار الفائدة مبكرا".

وأضاف "لكن بعد الاطلاع على تعليقات أويدا اليوم حول إجراء محادثات جيدة مع تاكايشي، من المحتمل أن تكون رئيسة الوزراء قد أيدت رفع بنك اليابان لسعر الفائدة".

وهبط سهم شركة فوجيكورا لصناعة كابلات الألياف الضوئية تسعة بالمئة ليصبح من أكبر الخاسرين، بينما تراجع سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.3 بالمئة وهو ما أثر بشدة على المؤشر نيكاي.

وحقق قطاع البنوك، الذي يمكن أن يستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة، مكاسب متواضعة ووصل سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه إلى مستوى قياسي مرتفع.