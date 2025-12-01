أسهم أوروبا تتراجع بعد مكاسب قوية في نوفمبر

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد تسجيل مكاسب شهرية في نوفمبر، وسط موجة عزوف عن المخاطرة اجتاحت الأسواق، مع ضغط كبير من القطاع الصناعي وفي مقدمته شركات الدفاع وشركة إيرباص لصناعة الطائرات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة إلى 573.88 نقطة بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت معظم البورصات في أوروبا، وهبطت بورصتا ألمانيا وفرنسا 0.5 بالمئة لكل منهما.

وبعد الأداء القوي في نوفمبر الذي بدد مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي، يبحث المتعاملون الآن عن محفزات جديدة. وينصب التركيز هذا الأسبوع على البيانات الاقتصادية ومؤشرات الإنفاق المبكر في موسم العطلات.

وتراجع مؤشر القطاع الصناعي 1.3 بالمئة ليسجل أكبر الخسائر على المؤشر ستوكس 600.

وهبط سهم إيرباص 2.1 بالمئة بعدما استدعت الشركة آلاف الطائرات لإجراء إصلاحات عاجلة شملت ستة آلاف طائرة أي أكثر من نصف الأسطول العالمي بسبب خلل في البرمجيات.

وتراجعت أسهم شركات الصناعات الدفاعية أيضا، إذ انخفضت أسهم هينسولدت وراينميتال وليوناردو بأكثر من ثلاثة بالمئة لكل منهم. وهوى مؤشر الدفاع الأوسع نطاقا 2.3 بالمئة.

وعقد مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون محادثات "مثمرة" أمس الأحد بشأن اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا، وعبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تفاؤل حذر رغم العقبات التي تعترض إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

ومن بين الأسهم، هبط سهم إمباكس لإدارة الأصول في لندن 3.6 بالمئة عقب الكشف عن النتائج السنوية.