المؤشر نيكاي ينخفض بعد سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين بعد سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات، مع ارتفاع عائدات السندات الحكومية وكذلك الين وسط تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

هبط نيكاي 1.68 بالمئة إلى 49407.31 نقاط بحلول استراحة منتصف النهار، ليستهل الشهر على انخفاض بعد أن أنهى مكاسب استمرت سبعة أشهر متتالية في نوفمبر. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 بالمئة إلى 3344.48 نقطة.

قال كازواكي شيمادا كبير المحللين في شركة إيواي كوزمو سيكيوريتيز "لم تكن هناك مؤشرات رئيسية كبيرة تُحرك السوق، لكن السوق تفاعلت مع ارتفاع عائدات السندات وارتفاع الين مقابل الدولار".

وأضاف " كانت السوق تميل إلى عدم التفاعل مع تحركات الين مؤخرا، لكن جلسة اليوم كانت مختلفة".

وبلغت عائدات سندات الحكومة اليابانية أعلى مستوياتها في 17 عاما. وارتفع الين مدعوما بتصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا التي زادت التوقعات بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وانخفض سهم شركة أدفانتست المُصنّعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية بنسبة 4.37 بالمئة، مُسجلا أكبر انخفاض على المؤشر نيكاي. وتراجع سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو بنسبة 1.58 بالمئة.

وتراجع سهم فوجيكورا لصناعة كابلات الألياف البصرية بنسبة 8.58 بالمئة، ليصبح الخاسر الأكبر على المؤشر نيكاي.

وخسر سهم ميتسوي كينزوكو لتصنيع مواد مراكز البيانات 7.15 بالمئة. في الوقت نفسه، ارتفعت أسهم البنوك بفضل تزايد التوقعات برفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة.

وارتفع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.75 بالمئة، وسهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية بنسبة 2.33 بالمئة، ليصبحا أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي. وارتفع سهم مجموعة ميزوهو المالية 1.55 بالمئة.

كما انخفضت جميع المؤشرات الفرعية للقطاع والبالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية، باستثناء مؤشرين، حيث انخفض سهم شركات استكشاف الطاقة 3.55 بالمئة، مسجلا أسوأ أداء. وقفز مؤشر البنوك 1.96 بالمئة، مسجلا أفضل أداء.