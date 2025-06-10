الدولار يهبط وسط ترقب للبيانات الاقتصادية

تراجع الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى، أمس، مع انحسار التأثير الإيجابي لتقرير الوظائف في الولايات المتحدة وتصاعد الحذر مع محادثات تجارية مهمة بين واشنطن وبكين.

ويجتمع مسؤولون كبار من البلدين في لندن بهدف تسوية خلافات حول اتفاق أولي أبرم الشهر الماضي في جنيف وأدى إلى تخفيف حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم لفترة وجيزة.

وتأتي المحادثات في وقت حاسم لكلا البلدين، إذ تشهد الصين انكماشاً في الأسعار، فيما تؤثر الضبابية التجارية على ثقة الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى إعادة النظر في وضع الدولار كونه ملاذا آمنا.

وقال كيت جوكس، كبير محللي العملات لدى سوسيتيه جنرال، إن عملات منطقة آسيا والمحيط الهادي، بما في ذلك الين والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، ستشهد على الأرجح أكبر تحرك في رد فعل على نتائج المحادثات.

وانخفض الدولار 0.46 بالمئة مقابل العملة اليابانية، ليسجل 144.16 يناً بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة ووصل في أحدث تعاملات إلى 1.1418 دولار. وزاد الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3558 دولار.

وبلغ سعر اليوان في المعاملات الخارجية 7.18 مقابل الدولار بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الصادرات الصينية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في مايو، في حين استمر التراجع في أسعار المنتجين ليصل إلى أسوأ مستوى في عامين.

وصعد الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات 0.6 بالمئة إلى 0.60555 دولار أمريكي، في حين ارتفع الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.6524 دولار أمريكي. وتترقب الأسواق صدور تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة لشهر مايو في وقت لاحق من الأسبوع، إذ يبحث المستثمرون وصناع السياسات النقدية عن دلالات بشأن تأثير الرسوم الجمركية في الاقتصاد.