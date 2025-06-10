أسهم العقارات تلمع.. ومؤشر دبي يختبر مستوى 5600 نقطة

ارتفعت مؤشرات أسهم الإمارات، في أولى جلسات الأسبوع، وبعد عطلة عيد الأضحى. وسجل مؤشر سوق دبي أعلى مستوى منذ يونيو 2008، وأغلق مرتفعاً بنسبة واحد في المئة، عند مستوى 5593 نقطة، مع تسجيل جميع القطاعات تقريباً أداء إيجابياً، بعدما تجاوز مستوى 5600 نقطة خلال الجلسة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار درهم.

ولمعت أسهم القطاع العقاري، بدعم ارتفاع «الاتحاد العقارية»، وشركة «ديار»، و«الإمارات ريت»، وسط أداء إيجابي لأغلب القطاعات.

أقفل سهم ديار للتطوير العقاري مرتفعاً بالنسبة القصوى عند 1.06 درهم، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أغسطس 2015، وبتداولات تجاوزت 151 مليون سهم، كما ارتفع سهم الاتحاد العقارية كذلك بالنسبة القصوى عند 0.664 درهم، مسجلاً أعلى إغلاق منذ أكتوبر 2018، وبتداولات قاربت 103 ملايين سهم.

وضمت الأسهم الأكثر الربحية في سوق دبي المالي، كلاً من سهم «المال كابيتال» بنسبة 10%، وسهم «الإمارات ريت» بنسبة 9.4%، ثم سهم «أملاك» بنسبة 0.5%، ثم سهم الإسلامية للتأمين «سلامة» بنسبة 7.3%، كما صعد سهم شركة «سالك» 2.3%، وارتفع سهم «شعاع كابيتال» بنسبة 5.4%.

في المقابل، على صعيد الأسهم المتراجعة، كان أكثر المتراجعين في سوق دبي المالي، سهم «المزايا القابضة» بنسبة 8.8%، ثم سهم «مصرف الإمارات الإسلامي» 5.6%، وسهم «أملاك» بنسبة 4.2%، تلاهما سهم «الصناعات الوطنية» 2%، ثم سهم «بنك دبي التجاري» بنسبة 1.8%.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم «دريك آند سكل»، مرتفعاً بنسبة 4.6%، عند 0.319 درهم، وبتداولات تجاوزت 174 مليون سهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.13%، إلى 9748.13 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً للجلسة الثالثة على التوالي، بدعم من سهم شركة «الدار العقارية»، الذي زاد 1.6 في المئة، وسهم شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة»، الذي ارتفع 1.8 في المئة.

وتصدر سهم «أي 7» الأكثر ربحية بنسبة 14.9%، ثم سهم «الوثبة للتأمين» 13.9%، وسهم شركة «تكافل» بنسبة 13.6%، وسهم شركة «إسمنت الفجيرة» بنسبة 8.06%، ثم سهم «غذاء القابضة» بنسبة 6.9%.

وأقفل سهم «دانة غاز» مرتفعاً بنسبة 4.8%، بينما ارتفع سهم «ملتيبلاي» بنسبة 0.9%، بينما ارتفع سهم «أدنوك للغاز» بنسبة 0.3%. أما على صعيد سوق أبوظبي، كان سهم «الخليج للمشاريع الطبية» بمقدم الأسهم المتقلصة بنسبة 6%، ثم سهم «انفستكورب» بنسبة 2.9%، ثم سهم «بنك الفجيرة الوطني» بنسبة 2.6%، فيما تراجع سهم «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» بنسبة 2.3%، وسهم «امستيل» بنسبة 2.2%، كما انخفض سهم لولو بنسبة 0.8%.

السيولة

ونجحت أسواق المال المحلية في تعزيز حجم سيولتها المرتفع، بتحقيق حصيلة تداولات ناهزت 2.2 مليار درهم، عبر قرابة 46.5 ألف صفقة تداول، وبلغت السيولة التي حققتها الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي 1.01 مليار درهم، عبر ما يناهز 20.7 ألف صفقة، فيما تجاوزت سيولة سوق أبوظبي المالي 1.340 مليار درهم، عبر 25.8 ألف صفقة.