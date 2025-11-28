سوق دبي يلمع بارتفاع 13.15% منذ بداية العام

قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 13.15 % منذ بداية العام مغلقاً عند مستوى 5836.89 نقطة في آخر تداولات شهر نوفمبر.

وشهد سوق دبي ارتفاع أسهم 39 شركة منذ بداية العام، فيما تراجعت أسهم 22 شركة.

وحول أداء الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي المالي منذ بداية العام، فقد ارتفع سهم اكتتاب بنسبة 194.44 % ثم الاتحاد العقارية 91.24 % وأملاك 83.39 % وجي اف اتش 76.23 % ودبي للاستثمار 58.80 % والعربية للطيران 39.61 % وتكافل الإمارات 39.10 % ودبي التجاري 30.92 % ودبي الإسلامي 29.34 % والإثمار القابضة 27.86 %.

فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً، فقد تراجع سهم وطنية بنسبة 55.58 % وأجيليتي للمخازن 45.00 % وبي اتش ام كابيتال 40.86 % ودبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين 39.80 % وبنك الإمارات للاستثمار 34.34 % وطلبات 33.86 % ومصرف عجمان 19.88 % وإمباور 14.29 % والرمز كوربوريشن 13.67 % ودريك أند سكل 11.40 %.

فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.48 % مغلقاً في آخر تداولات شهر نوفمبر عند مستوى 9.747 نقطة.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً في أبوظبي، أسمنت الفجيرة 123.01 % وأسمنت الخليج 88.49 % وجي اف اتش المالية 78.33 % وبلدكو 75.63 % واشراق للاستثمار 64.10 % وأبوظبي الإسلامي 43.99 % وسوداتل 43.62 % وبريسايت 43.48 % ومجموعة أرام 41.75 % وام القيوين للاستثمارات العامه 40.19 %.

فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً في أبوظبي، دار التأمين 52.68 % ومجموعة مير 46.67 % وعنان للاستثمار القابضة 46.59 % ومجموعة أغذية 38.00 % ولولو للتجزئة القابضة 37.89 % وبرجيل القابضة 33.67 % والسياحة والفنادق 31.23 % والصير مارين 29.32 % وريسبونس بلس القابضة 26.91 % والوطنية للفنادق 26.72 %.