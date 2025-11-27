تواصل مكاسب الأسهم الأوروبية واليابانية مع تقييم الآفاق الاقتصادية



ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية عند إغلاق الخميس، مع تقييم المستثمرين الآفاق الاقتصادية في القارة العجوز والولايات المتحدة.

وزاد مؤشر «ستوكس يوروب» 0.14% إلى 575 نقطة في ختام الجلسة، بعد أداء سلبي في مستهل التداولات.

واستقر مؤشر «فوتسي 100» البريطاني عند 9693 نقطة، وكذلك نظيره الفرنسي «كاك 40» عند 8099 نقطة، فيما ارتفع «داكس» الألماني 0.18% إلى 23767 نقطة.

وصعد سهم «بوما» 18.91% إلى 20.22 يورو، عقب تقارير أفادت بأن «أنتا سبورتس» الصينية ضمن عدد من الشركات التي تتطلع لشراء العلامة التجارية الألمانية.

وتلقت البورصات الأوربية دعماً من انتعاش الأسواق العالمية هذا الأسبوع، وسط تصاعد آمال خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل.

من ناحية أخرى، كشف محضر اجتماع المركزي الأوروبي في أكتوبر أن صانعي السياسات لم يكونوا في عجلة من أمرهم لخفض الفائدة، بسبب استمرار حالة عدم اليقين، كما أن البعض اعتقد أنه لا حاجة لمزيد من التيسير.

مكاسب يابانية

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 1% الخميس، محققاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، إذ اقتفت أسهم قطاع التكنولوجيا الياباني ذات الثقل أثر نظيراتها في «وول ستريت» الليلة السابقة.

وصعد مؤشر نيكاي 1.23% إلى 50167.1 نقطة، ليغلق فوق المستوى الرئيسي البالغ 50 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 17 نوفمبر، وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.39% إلى 3368.57 نقطة.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في التكنولوجيا 3.57%، محققاً مكاسب للجلسة الثانية على التوالي.

وارتفعت الأسهم الأخرى ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، وقفز سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.88%، وزاد سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 3.24%.

وأضافت هذه الأسهم الثلاثة مجتمعة 461 نقطة إلى مؤشر نيكاي الذي ارتفع 608 نقاط الخميس.

وصعدت أسهم البنوك بفضل الرهانات المتزايدة على رفع بنك اليابان لسعر الفائدة الشهر المقبل، وكسب سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1%، وقفز سهم مجموعة ياماجوتشي المالية 10% بعد أن أعلنت المجموعة المصرفية الإقليمية عن إعادة شراء أسهم.

عطلة أمريكية

وأغلقت سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة الخميس، في عطلة رسمية احتفالاً بعيد الشكر، على أن تستأنف التداولات في جلسة مختصرة غداً الجمعة.

وعند إغلاق جلسة الأربعاء، ارتفع مؤشر داو جونز 0.65% إلى 47427 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 0.7% عند 6812 نقطة، فيما صعد مؤشر «ناسداك» المجمع 0.8% إلى 23214 نقطة.

وشهدت المؤشرات أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يونيو، حيث ارتفع ستاندرد آند بورز بأكثر من 3% خلال الأسبوع، وزاد «ناسداك» بأكثر من 4%، فيما أضاف «داو جونز» أكثر من 2%.