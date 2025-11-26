ارتفاع أسهم أوروبا بدعم آمال خفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الأربعاء مدعومة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وبمؤشرات على تقدم محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا، فيما يترقب المستثمرون إعلان موازنة بريطانيا.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة إلى 570.25 نقطة بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أقوى مكاسبه اليومية في أسبوعين أمس الثلاثاء.

وبدت المؤشرات المحلية الرئيسية أكثر قوة، إذ ارتفع المؤشران الرئيسيان في ألمانيا وفرنسا 0.5 بالمئة لكل منهما.

وارتفع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة قبيل إعلان الموازنة. ومن المتوقع أن تكشف وزيرة الخزانة ريتشل ريفز عن زيادات ضريبية بمليارات الجنيهات الإسترلينية.

واستفادت الأسواق الأوروبية من المعنويات الإيجابية عالميا مع تزايد التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض جديد لأسعار الفائدة الشهر المقبل عقب صدور بيانات اقتصادية أمس الثلاثاء.

وعزز التقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا الثقة في الأسواق، بعدما أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده لدفع إطار عمل مدعوم من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

ورغم ذلك، سجلت أسهم شركات الدفاع مكاسب خلال الجلسة. وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا للدفاع والطيران 0.8 بالمئة.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، زاد سهم شركة بوما الألمانية 1.9 بالمئة بعد أن أعلنت نظيرتها الأمريكية أوربان أوتفيترز إيرادات تفوق التوقعات للربع الثالث.