نيكاي الياباني يرتفع بعد مكاسب وول ستريت وأسهم التكنولوجيا تقود موجة الصعود

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء، وقادت أسهم التكنولوجيا موجة الصعود واسعة النطاق بعد أن أغلقت وول ستريت على ارتفاع الليلة الماضية على خلفية تزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.

وأغلق مؤشر نيكاي على ارتفاع بنسبة 1.85% عند 49,559.07 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2%.

واصلت وول ستريت ارتفاعها يوم الثلاثاء، حيث بدا أن سلسلة من البيانات الاقتصادية تدعم موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتطبيق خفضه الثالث والأخير لأسعار الفائدة هذا العام في ديسمبر، بينما حد ضعف أداء قطاع التكنولوجيا من مكاسب ناسداك.

وقال تاكاماسا إيكيدا، كبير مديري المحافظ الاستثمارية في جي سي آي لإدارة الأصول: «ساهمت توقعات المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الأسهم الأمريكية الليلة الماضية، وهذا ما دعم مكاسب سوق الأسهم اليابانية اليوم». في اليابان، ارتفعت أسهم التكنولوجيا الرائدة. قفز سهم مجموعة سوفت بنك، الشركة الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 5.7% بعد انخفاضه بنحو 20% في الجلستين السابقتين.

وصعد سهم أدفانتست، الشركة المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 2%، بينما ارتفع سهم فاست ريتيلنج، المالكة للعلامة التجارية يونيكلو، بنسبة 1.8%.

وصرح إيكيدا: «مع مغادرة المستثمرين الأجانب لقضاء عطلة نهاية العام، سيبدأ السوق بالتركيز على الأسهم الصغيرة، وهذا سيحافظ على دعم السوق».

قفز سهم شركة هوكايدو للطاقة الكهربائية بنسبة 9.3% بعد تقرير يفيد أن محافظ هوكايدو، ناوميتشي سوزوكي، يعتزم السماح بإعادة تشغيل مفاعل في محطة توماري النووية التابعة له.

جاء التقرير بعد أنباء الأسبوع الماضي عن موافقة حاكم إقليمي على إعادة تشغيل جزئي لمحطة كاشيوازاكي - كاريوا للطاقة النووية التابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة (تيبكو)، الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة التي دمرها تسونامي مارس 2011.

وصعدت أسهم تيبكو بنسبة 4.6%. تراجعت أسهم شركة كيوكسيا بنحو 15% بعد تقرير يفيد أن شركة الاستحواذ باين كابيتال تعتزم بيع أسهم بقيمة ملياري دولار أمريكي في شركة تصنيع شرائح الذاكرة.