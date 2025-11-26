الأسهم المحلية تواصل التحرك عرضياً في انتظار المحفزات

تواصل مؤشرات الأسهم في الإمارات التحرك العرضي في انتظار المحفزات، حيث أقفل مؤشر سوق دبي المالي تداولات جلسة أمس، على انخفاض بنسبة 0.13% عند 5823 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 484 مليون درهم، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.10% عند 9761 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.38 مليار درهم.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي المالي، تيكوم بنسبة 3.49% والعربية للطيران 3.45% ووطنية 3.40% وسهم بنك السلام 2.85%، بينما صعد سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.1%.

وصعد سهم سلامة بنسبة 2.7% عند 0.420 درهم. وكان مجلس إدارة سلامة قد وافق خلال اجتماعه أول من أمس، على تحديد سعر تحويل ثابت قدره 0.46 درهم للسهم لأغراض تحويل / استبدال الصكوك الواجبة التحويل إلى أسهم جديدة في الشركة، تأسيس شركة ذات غرض خاص في سوق أبوظبي العالمي على أساس كونها شركة وحيدة لأغراض إصدار الصكوك الواجبة التحويل.

بينما كانت الأسهم الأكثر تراجعاً هي، الخليج للملاحة بنسبة 9.98% واكتتاب القابضة 9.85% ودبي للمرطبات 9.63% والفردوس 3.73%.

وانخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 1.1% أو بـ 0.15 درهم عند 13.25 درهماً، فيما تراجع سهم طلبات كذلك بنسبة 1.4% عند 0.841 درهم.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تكافل بنسبة 15% وعمان والإمارات للاستثمار 14.8% وأبوظبي الوطنية للفنادق 4.95% وبريسايت 4.51%، وأقفل سهم أدنوك للغاز على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 3.29 دراهم.

بينما كانت الأسهم الأكثر تراجعاً هي: عنان للاستثمار بنسبة 9.91% وأي 7 للأذونات 9.57% وفينكس كروب 4.6% وغذاء القابضة 3.68%.

البورصات العربية

وتراجعت أغلب مؤشرات البورصات العربية، حيث تراجع تاسي السعودي 1.5% وقطر 0.86% ومسقط 0.01% والبحرين 0.35%، فيما ارتفع مؤشرا الكويت بنسبة 0.25% ومصر بنسبة 0.45%.

السعودية

أنهى مؤشر السوق الرئيسي – تاسي، الجلسة متراجعاً بنسبة 1.5% ليغلق عند 10687 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ أكثر من شهرين، وبتداولات بلغت نحو 4 مليارات ريال وبهذا الانخفاض تصل خسائر المؤشر منذ بداية الشهر الجاري إلى نحو 1000 نقطة، وبنسبة 8.3%، مقارنة بإغلاق الشهر الماضي.

وقاد سهم أرامكو السعودية، الانخفاضات بنسبة 3% عند 24.57 ريالاً، وبلغ تأثير السهم على المؤشر أكثر من 100 نقطة بسبب وزنه الكبير. وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 96.60 ريالاً.

وأنهت أسهم أكوا باور، والأهلي السعودي، وسليمان الحبيب، وكابلات الرياض، والعربي، وبنك البلاد، ودار الأركان، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4%. وهبطت أسهم تكافل الراجحي، وعلم، والدوائية، وطيران ناس، ومجموعة تداول، ومرافق، ولومي، بأكثر من 5%.

مصر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات أمس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعاً بصعود أسهم الشرقية إيسترن كومباني، وأوراسكوم للتنمية مصر، والقلعة للاستثمارات المالية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.

فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 7.6 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.843 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 39902 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 49215 نقطة.

وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 18030 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 4435 نقطة.

الأردن

أنهت البورصة الأردنية تعاملات الجلسة دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة مع استمرار المضاربات في أسهم قيادية وأخرى صغيرة وسط قيمة تداول ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.02 بالمئة إلى 3433.8 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 6.3 ملايين دينار (8.8 مليون دولار)، وارتفع سهم البنك العربي 1.58 % وسهم البنك الأردني الكويتي 0.61 %.وتراجع سهم مصفاة البترول 1.21 % وسهم البوتاس العربية 0.93 %.