صعود الأسهم اليابانية مدعومة بارتفاع وول ستريت

صعد المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، مدعوما بأسهم شركات التكنولوجيا اليابانية بعد أداء قوي لنظيراتها في وول ستريت.

وزاد المؤشر نيكاي بنسبة 0.7 بالمئة إلى 48946.07، بعد تراجعه 2.4 بالمئة يوم الجمعة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.2 بالمئة.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الاثنين للجلسة الثانية، حيث تعززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيقر خفضا آخر لسعر الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

وقاد المؤشر ناسداك المرتبط بالتكنولوجيا الارتفاع، مدفوعا بالأداء القوي لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

وقالت ماكي ساوادا، الخبيرة في نومورا للأوراق المالية "الأسهم التي شهدت انخفاضات ملحوظة، لا سيما الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، اتبعت الاتجاه الصاعد في سوق الأسهم الأمريكية".

وأضافت قائلة "مع ذلك، بالنظر إلى العقود الآجلة، وتحركات العملات، وارتفاع أسعار الفائدة، نتوقع أن الزخم الصعودي قد يكون مقيدا".